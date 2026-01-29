El concert "Llach Gener del 76" serà el Pòrtic de la Mediterrània el 9 d'octubre al Kursaal de Manresa
El muntatge musical que aquesta setmana ha omplert dues vegades el Palau de la Música Catalana també compta amb Lluís Ribalta
El bateria Santi Arisa i la Coral Escriny de Santpedor van ser entre els participants dels concerts de Barcelona
El Teatre Kursaalde Manresa acollirà el 9 d'octubre un dels concerts de la gira "Llach Gener 76", que dimarts i dimecres va omplir dues vegades el Palau de la Música Catalana, a Barcelona. L'èxit de la proposta que té el manresà Manel Camp en la direcció musical i al piano, i el bateria Lluís Ribalta com a participant, és una producció de Barnasants que commemora el cinquantè aniversari de les actuacions de Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona que van anar més enllà de la música per ser una manifestació social i política. L'actuació serà, a més, el Pòrtic de la Mediterrània que cada any anticipa la fira manresana.
La Coral Escriny i el bateria Santi Arisa també van pujar a l'escenari del Palau de la Música, tot i que no formen part de la gira.
Les entrades es posaran properament a la venda a la web www.gener76.cat.
Les primeres dates confirmades de la gira inclouen set concerts. El primer tindrà lloc el 9 de maig a l'Àtrium de Viladecans, i la ruta continuarà posteriorment per Concentaina (País Valencià), el 15 de maig; el Festival NEC de Calella, el 15 d'agost; el Teatre l'Atlàntida, de Vic, el 25 de setembre; Manresa el 9 d'octubre; el Festival Accents de Reus, el 28 de novembre; i el Teatre La Fact, de Terrassa, el 29 de novembre.
La col·laboració entre Manel Camp i la Coral Escriny, dirigida per Marc Reguant, va néixer quan el manresà va compondre l'obra "Illa Inaudita" amb motiu del cinquantè aniversari de la formació de Santpedor. En la cita del Palau de la Música, la participació de l'Escriny va ser una de les sorpreses de la nit, ja que no constava en el programa.
Manel Camp va ser l'arranjador de les peces dels concerts d'ara fa mig segle, i la seva decisiva participació en la commemoració d'enguany traça un fil entre el passat i el present. El compositor de la capital bagenca ha donat una pàtina actual a un repertori que va adquirir la condició d'històric per les circumstàncies en les quals el va interpretar Llach.
Un altre músic manresà il·lustre vinculat als fets del gener del 76 i la celebració actual és el bateria Santi Arisa, que ja va tocar amb Llach fa cinquanta anys juntament amb Laura Almerich, Tete Matutano, Quique Cano i Quico Romeu.
L'elenc del concert que es podrà gaudir a Manresa es completa amb Borja Penalba (guitarres i veus), Jordi Gas (baix i veus), Anna Bosch (teclats) i Sofia Intrago (flauta), a més de Gemma Humet i Joan Reig com a cantants.
