Campanya solidària
Pep Guardiola presentarà el gran concert per Palestina al Palau Sant Jordi
L'espectacle reunirà aquest dijous a la nit a Barcelona personatges tan dispars com Morad, Lluís Llach, Oques Grasses o Bad Gyal
Ignasi Fortuny
Pep Guardiola serà l’encarregat de donar la benvinguda als assistents del gran concert per Palestina que se celebra aquest dijous al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'espectacle reunirà, a banda del tècnic bagenc, personatges tan dispars com Morad, Lluís Llach, Oques Grasses o Bad Gyal.
El concert, que s'emmarca en la campanya d'Act x Palestine, es construirà sobre sis actes, en un escenari especial que representarà una plaça, amb una banda de músics permanentment en escena, i amb la Mediterranea com a eix central. Els organitzadors han elaborat una proposta que busca mirar de «comprendre què passa a Palestina i què ho fa possible» i deixar clar que el que passa «no és un fet aïllat: és l’extrem, cru i brutal, d’un món desigual i injust que és necessari reinventar».
L’espectacle, en què participen centenars de persones de manera solidària, va vendre 12.000 entrades en tan sols 24 hores. Els beneficis se’n destinaran a projectes culturals de Gaza a través de l’associació PPAN (Palestinian Performing Arts Network) i de centres com el Lajee Center i el Dar Qandeel.
Benvinguda de Guardiola
El concert-manifest, que començarà a les 20 hores però abans ja passaran coses sobre l’escenari (en el qual es projectaran peces audiovisuals elaborades sobre el terreny per a l’espectacle), l’inaugurarà una conversa entre l’actor Eduard Fernández i l’esmentat Kayed Hammad al cap de poca estona d’obrir-se les portes del Sant Jordi. Després, Pep Guardiola serà l’encarregat de donar la benvinguda als presents.
A més, aquest dimecres els organitzadors han anunciat la participació d’Arab Barghouti, fill de l’activista palestí Marwan Barghouti (en una presó israeliana des del 2002), així com l’actuació del grup de rock gazià Osprey V, tot i que ara mateix la banda està pendent que l’ambaixada espanyola activi l’article 38 de la llei d’asil i puguin arribar a Barcelona. Una altra de les novetats del concert-manifest és la presència de 670 nens d’escoles dels barris de la Mina, la Florida o el Bon Pastor que fa setmanes que fan als seus centres «formacions de cultura de la pau».
