Aparició sorpresa de Rosalía al 'Concert-manifest x Palestina': així va reaccionar el Palau Sant Jordi
L'artista ha cantat "La perla' davant de milers de persones en el marc del recital solidari
ACN - Eli Don
Barcelona
La cantant Rosalíaha aparegut aquest dijous per sorpresa al ‘Concert-manifest x Palestina' del Palau Sant Jordi de Barcelona. L’artista - que no havia estat anunciada amb la resta de participants - ha fet embogir al públic quan ha sortit a l’escenari per cantar un dels temes més populars seu darrer treball ‘Lux’: la cançó ‘La perla’. Ho ha fet vestida de blanc i negre, acompanyada d’un petit grup de músics.
“Bona nit Barcelona, avui és un honor pujar a aquest escenari”, ha assegurat la cantant de Sant Esteve Sesrovires entre aplaudiments. Prèviament a l’aparició de la de Sant Esteve Sesrovires han pujat a l’escenari altres noms com Lina Makoul, Ana Tijoux, Fermín Muguruza, Tinariwen o Amaia, entre d’altres.
