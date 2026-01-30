Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aparició sorpresa de Rosalía al 'Concert-manifest x Palestina': així va reaccionar el Palau Sant Jordi

L'artista ha cantat "La perla' davant de milers de persones en el marc del recital solidari

La cantant Rosalía actuant en el marc del 'Concert-manifest x Palestina' al Palau Sant Jordi de Barcelona

La cantant Rosalía actuant en el marc del 'Concert-manifest x Palestina' al Palau Sant Jordi de Barcelona / Cedida per l'organització del 'Concert-manifest x Palestina'

ACN - Eli Don

Barcelona

La cantant Rosalíaha aparegut aquest dijous per sorpresa al ‘Concert-manifest x Palestina' del Palau Sant Jordi de Barcelona. L’artista - que no havia estat anunciada amb la resta de participants - ha fet embogir al públic quan ha sortit a l’escenari per cantar un dels temes més populars seu darrer treball ‘Lux’: la cançó ‘La perla’. Ho ha fet vestida de blanc i negre, acompanyada d’un petit grup de músics.

“Bona nit Barcelona, avui és un honor pujar a aquest escenari”, ha assegurat la cantant de Sant Esteve Sesrovires entre aplaudiments. Prèviament a l’aparició de la de Sant Esteve Sesrovires han pujat a l’escenari altres noms com Lina Makoul, Ana Tijoux, Fermín Muguruza, Tinariwen o Amaia, entre d’altres.

