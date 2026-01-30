El Club de lectura de la Dona s'obre aquest divendres a tothom amb la presència de l'escriptora Glòria Sabaté
La trobada que condueix Núria Sensat tractarà avui a la tarda de la novel·la "El vel de la deessa" amb la presència de l'autora
L'escriptora Glòria Sabaté participarà aquest divendres, 30 de gener, a la tarda en el Club de Lectura de la Dona de la Biblioteca del Casino, que tractarà sobre la seva novel·la "El vel de la deessa" (Columna, 2020). L'activitat serà conduïda per Núria Sensat i s'organitza en col·laboració amb el SIAD (Servei d'Informació i Atenció a la Dona).
La trobada es realitzarà a les 18 h a la Sala Tallers de la biblioteca i, excepcionalment, és oberta a tothom qui hi vulgui prendre part.
Glòria Sabaté és doctora en Filologia i professora a la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. A més de la novel·la "El vel de la deessa", és autora d'estudis acadèmics sobre literatura i cultura medievals.
"El vel de la deessa"
Glòria Sabaté
Columna
20 euros / 352 pàgines
Novel·la històrica
Ambientada a la Barcelona de principis del segle XX, "El vel de la deessa" va guanyar el Premi Nèstor Luján de novel·la històrica l'any 2020. L'argument gira al voltant d'un grup de dones francmaçones en l'escenari posterior als fets de la Setmana Tràgica. Liderades per Ángeles López de Ayala, i sota l'empara de la Societat Progressiva Femenina, lluiten contra els rols socials imposats a la condició femenina, a través de l'educació. La descoberta d'una biblioteca popular les posa sobre la pista d'una relíquia que els pot donar la força que els cal per obtenir la llibertat. L'única persona que sap on es troba aquesta relíquia, però, mor. I les dones es veuen immerses en el món de l'espiritisme, en auge en aquells anys.
