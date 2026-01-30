Jordi Araz porta l’Empire State al seu poble, Sant Salvador de Guardiola
L’actor i productor nascut a la localitat bagenca complirà demà dissabte el somni d’actuar a la seva localitat natal, amb una comèdia «gairebé romàntica» ambientada a la ciutat de Nova York
Demà serà un dia especial pel Jordi Araz (1983), un actor i productor teatral que actuarà per primer cop al seu poble, Sant Salvador de Guardiola. Tot i que ja fa uns anys que viu a Barcelona, manté els lligams familiars i afectius amb la localitat bagenca. «Em fa molta il·lusió», reconeix davant l’expectativa de representar a La Sala "Davant l’Empire", una peça ambientada a la ciutat de Nova York.
"Davant l'Empire"
Lloc: La Sala. c. de la Creu, 8. Sant Salvador de Guardiola.
Dia i hora: dissabte, a les 20 h.
Entrades: 6 euros a taquilla, 5 euros anticipades a https://ssg.fila12.cat/Espectacle/ShowId/30857.
«Vaig créixer a Sant Salvador i vaig començar a fer teatre a catorze anys», explica Araz: «vaig sortir als Pastorets, vaig fer de rei i de patge a la cavalcada, vaig estar als gegants, on vaig ser cap de colla, he muntat festes, ... i he tocat la gralla a la Fira de l’Aixada, només em faltava fer una obra de teatre». Després va viure a Martorell, va estudiar a les escoles Eòlia i Memory, de Barcelona, va anar a Madrid. «Em va dirigir la Verónica Forqué i vaig treballar amb la Concha Velasco», recorda.
Avui dia es guanya les garrofes a l’Aquitània Teatre de Barcelona com a productor i programador. I no oblida la faceta interpretativa perquè és el responsable de les obres per al públic familiar. En aquest sentit, té una estrena prevista per al març.
Primer bolo
«Estic a la Cia Forat Sense Fons, de l’Ateneu de Sant Andreu, de Barcelona, vam estrenar "Davant l’Empire" el maig de l’any passat», explica el guardiolenc. El de Sant Salvador serà el primer bolo d’una companyia que, com reconeix, no acostuma a girar gaire els seus espectacles. Però sí que combinen projectes perquè entre les dues representacions ha actuat en un altre muntatge.
La producció de l’obra va veure la llum fa uns mesos, però la idea rondava pel cap d’Araz des de ja fa molts anys. «L’Octavi Egea la va escriure el 1997, i jo la vaig veure a l’escola Memory el 2005», rememora: «i me’n vaig enamorar». Els anys van anar passant, «però des del primer moment vaig tenir clar que algun dia la faria».
"Davant l’Empire" explica la història del Bo i la Jo, que en les trobades al terrat del seu bloc de Nova York van afermant una amistat que crea la confusió de l’amor. És per això que la promoció del muntatge afirma que «és una comèdia gairebé romàntica». Araz apunta que «el final és obert».
Ares Rosell és la parella escènica de Jordi Araz en el que és «una obra d’actors, als quals els passen moltes coses» i, admet, «és complicada de fer». Egea es va inspirar després d’un viatge a Nova York i el guió beu «de la màgia d’un lloc com l’Empire State Building», un tòpic cinematogràfic que va immortalitzar la pel·lícula "Alguna cosa per recordar", amb Meg Ryan i Tom Hanks. «Qui no es pot enamorar dalt de l’Empire?», es pregunta l’actor de Sant Salvador.
El Bo i la Jo només es veuen al terrat, des d’on contemplen l’imponent i icònic gratacels. I allà sorgeix una amistat que aviat esdevé enamorament. «L’Ares i jo, respecte de l’obra, tenim formes de pensar diferents», reconeix. Els dos protagonistes parlen de la vida i es van descobrint a si mateixos al llarg d’un any, en un crescendo que deixa a l’espectador la possibilitat de fabular el final.
