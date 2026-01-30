La literatura infantil i juvenil del Pirineu gaudeix de "bona salut" i es veu com a "antídot" a l'ús abusiu de pantalles
La Seu d'Urgell obre una llibreria especialitzada en aquest segment de població que inclou un espai d'oci per a famílies
Albert L. Cobo (ACN)
El sector de la literatura infantil i juvenil del Pirineu gaudeix de "bona salut", amb nous autors de la zona que aposten per escriure obres destinades a aquest públic i un volum constant de títols per aquest segment de població en els darrers anys. Així ho constata l'Associació Llibre del Pirineu, que cada any edita un catàleg que recopila les novetats editorials dels darrers dotze mesos. En aquest context, la Seu d'Urgell inaugura aquest dissabte una llibreria especialitzada en aquest àmbit, basada en un model cooperatiu i que inclou un espai d'oci per a famílies. Tot plegat, segons les seves promotores, per actuar com a "antídot" a l'ús abusiu de les pantalles en ple debat sobre la regulació de l'accés dels menors als dispositius mòbils.
Sònia Mataró i Núria Vilarrubla són sòcies i dinamitzadores de la nova llibreria 'El Refugi Kanalla', que obre portes aquest febrer al centre històric de la Seu d'Urgell. Expliquen que, després de ser mares, van veure que hi havia la possibilitat d'ampliar el recorregut en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, més enllà dels títols que proporcionen les distribuïdores de llibres. En un primer moment, fa un any i mig, ho van fer des de la llibreria 'El Refugi', situada al mateix carrer, fins que van apostar per idear i impulsar un espai propi a través d'una línia de subvencions per a projectes singulars en l'àmbit cooperatiu.
Mataró apunta que el procés de recerca d'equipaments i activitats culturals per a la infància es va adornar que l'oferta era escassa al Pirineu i que el model que ara impulsa és "únic" en aquest àmbit territorial. Així, detalla que s'ha apostat per combinar l'espai de venda de llibres amb un altre de caràcter familiar on petits i grans puguin compartir activitats, tot defugint d'altres opcions pensades des de l'òptica de la "conciliació". A banda de l'objectiu literari, que s'abordarà de manera "transversal", també s'oferiran propostes artístiques o de descoberta de l'entorn.
Per la seva banda, Vilarrubla defensa que la literatura infantil i juvenil és un recurs "molt potent" en el desenvolupament de les persones i afegeix que s'ha arribat a un moment en què "cal alentir els tempos, anar més tranquils i tornar a certes dinàmiques que s'han anat perdent". Pel que fa al model cooperatiu de la llibreria, creu que permet que "el projecte creixi amb les famílies que se'n facin sòcies" i generar "el màxim de connexions possible amb tots els agents de l'entorn".
La col·lecció 'Petit Pirineu' d'Edicions Salòria fa quinze anys
L'obertura d'aquesta nova llibreria especialitzada se suma a l'aposta que va fer Edicions Salòria, ara fa quinze anys, amb la creació de la col·lecció 'Petit Pirineu'. Actualment, està formada per més d'una trentena de llibres i el director, Marcel·lí Pascual, explica que el que en un principi va ser una decisió "arriscada" ha derivat, avui dia, en el "pal de paller" de l'empresa. En aquest sentit, explica que la proposta li va arribar de la mà de l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, actual president de l'Associació Llibre del Pirineu i que es va convertir en l'autor del primer volum de la col·lecció: 'La trementinaire de les nenes russes', del qual se n'ha fet la tercera edició el 2025.
El fil conductor de les obres de 'Petit Pirineu' són les llegendes i tradicions pròpies de les comarques de muntanya i Pascual assegura que els índexs de lectura de vendes, que van en augment, reafirmen que la literatura infantil i juvenil "tenen molt bona salut". "És com un sector refugi i un espai on els pares, els educadors i les escoles creuen que s'hi ha d'invertir amb el paper i reforçant, doncs, l'estructura del llibre i el que suposa tenir-lo a les mans", afirma el director d'Edicions Salòria.
Mentrestant, el president de l'Associació Llibre del Pirineu detalla que el sector de la literatura infantil i juvenil de temàtica pirinenca va començar a forjar-se fa menys de 20 anys, gràcies a l'aposta d'algunes editorials i de diversos autors que han trobat en aquesta zona "un bon escenari per explicar històries adreçades a nens i nenes i joves". A més, destaca que aquestes obres ofereixen un retrat de com és el món rural i de muntanya i permeten que aquest arribi a lectors que viuen a l'entorn urbà i altres zones del país.
Contes infantils de Cambuleta per reivindicar la parla pallaresa
Domenjó també ha valorat iniciatives com la de l'Associació Cultural Cambuleta, que ha editat nou contes infantils escrits en pallarès. "Això ha fet que aquest patrimoni immaterial, que és la parla pròpia d'un lloc, d'una comarca com és el Pallars, doncs els nens i les nenes se l'hagin fet seu", apunta. En aquest sentit, ha opinat que tot i que la població aprengui la variant estàndard del català, aquest fet "no ha de ser un obstacle" perquè coneguin "la variant dialectal que els hi és pròpia".
Pel que fa al pes que tenen les publicacions infantils i juvenils del Pirineu, un dels indicadors està en el catàleg que l'entitat publica cada any abans de la diada de Sant Jordi. De la més de cinquantena d'obres que s'hi recopilen, prop d'una desena són destinades a aquest segment de població, un volum que s'ha mantingut constant en els darrers anys i que representa entre el 15 i el 20% del total, segons el president de l'Associació Llibre del Pirineu. Domenjó ha conclòs que els llibres troben el seu lloc respecte a les pantalles per detalls com ara "l'olor del paper i de la lletra impresa" o el tacte a l'hora de "passar les pàgines".
Programa Pirineu Lector
Per tal de fomentar la visibilitat dels escriptors pirinencs que es dediquen a la literatura infantil i juvenil, aquest curs escolar s'ha posat en marxa el programa 'Pirineu Lector'. Així, a través d'aquesta iniciativa, es recomanen 18 llibres -12 en català i 6 en aranès- per a nens d'entre 3 i 11 anys i, a més, cada proposta va acompanyada d'activitats per fer en família després de la lectura. Les obres es donen a conèixer a través de 21.000 punts de llibre que s'han distribuït pels 48 centres educatius d'infantil i primària de l'Alt Pirineu i Aran, on estudien més de 5.000 alumnes.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»