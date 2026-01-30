Luis Tosar i Rigoberta Bandini, protagonistes de l'espot dels Goya 2026
Amb la col·laboració d'Emma Vilarasau, l'anunci mostra escenaris emblemàtics de la capital catalana
ACN
L’actor Luis Tosar i la cantant, compositora i actriu Rigoberta Bandini protagonitzen l’espot oficial dels Premis Goya 2026, que s’estrena aquest divendres, poques setmanes abans que tots dos pugin a l’escenari de l’Auditori Fòrum CCIB de Barcelona com a presentadors a la gala, el 28 de febrer. L’espot compta amb la col·laboració de l'actriu Emma Vilarasau, nominada al Goya a la millor actriu protagonista el 2025 per 'Casa en flames'. Rodat a Barcelona, en escenaris emblemàtics de la capital catalana com Montjuïc i el districte de L’Eixample, l’espot culmina en un lloc amb un futur cinematogràfic i audiovisual, Les Tres Xemeneies.
Amb la frase "¡Ahora a por la gala!" finalitza aquesta peça, que també recorda que en aquesta edició els Goya celebren 40 anys d’història.
Produït per l’Acadèmia del Cinema espanyola i dirigit per Claudia Costafreda, ha comptat amb un equip tècnic encapçalat per la directora de fotografia Lali Rubio Panadés; la directora d’art Laia Ateca, les dissenyadores de vestuari Clara Bilbao i Sara Clemente, la muntadora Ana Benzal, i, en so, Elena Coderch. La foto fixa és de Jorge Fuembuena.
L’anunci dels Goya es podrà veure a TVE des d’aquest cap de setmana fins al 28 de febrer, dia del lliurament dels premis i, un any més, les sales de cinema s’afegiran a la gran festa del cinema espanyol emetent aquest espot durant les setmanes prèvies a la gala, gràcies a la col·laboració de la Federación de Cines de España (FECE).