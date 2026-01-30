Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor el realitzador, actor de doblatge i veu històrica de Catalunya Ràdio Joan Anton Ramoneda

Va posar la veu a la publicitat de les emissores de la Generalitat des de la seva inauguració l'any 1983

ACN

Barcelona

El realitzador i actor de doblatge, Joan Anton Ramoneda, veu històrica de Catalunya Ràdio, ha mort aquest divendres a 69 anys, segons ha informat Catalunya Ràdio. Va començar a treballar a la ràdio des dels seus inicis. S'hi va incorporar l'octubre de 1983, posant la veu a la publicitat de les diferents emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Ramoneda era qui locutava els indicatius dels programes, feia els separadors que sonaven per antena i participava en moltes de les falques publicitàries o de promoció, com ha explicat 3Cat. També havia fet doblatge per al cinema i la televisió, com ara a sèries com 'Dallas' o 'Star Trek: la nova generació' o pel·lícules com 'Apol·lo 13' o 'Zodiac'.

L'any 2011 va rebre la Menció d'Honor de Ràdio Associació per la seva contribució a aconseguir uns alts nivells de qualitat en la producció audiovisual catalana, especialment pel que fa a la locució i el doblatge.

