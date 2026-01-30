Mor el realitzador, actor de doblatge i veu històrica de Catalunya Ràdio Joan Anton Ramoneda
Va posar la veu a la publicitat de les emissores de la Generalitat des de la seva inauguració l'any 1983
ACN
El realitzador i actor de doblatge, Joan Anton Ramoneda, veu històrica de Catalunya Ràdio, ha mort aquest divendres a 69 anys, segons ha informat Catalunya Ràdio. Va començar a treballar a la ràdio des dels seus inicis. S'hi va incorporar l'octubre de 1983, posant la veu a la publicitat de les diferents emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ramoneda era qui locutava els indicatius dels programes, feia els separadors que sonaven per antena i participava en moltes de les falques publicitàries o de promoció, com ha explicat 3Cat. També havia fet doblatge per al cinema i la televisió, com ara a sèries com 'Dallas' o 'Star Trek: la nova generació' o pel·lícules com 'Apol·lo 13' o 'Zodiac'.
L'any 2011 va rebre la Menció d'Honor de Ràdio Associació per la seva contribució a aconseguir uns alts nivells de qualitat en la producció audiovisual catalana, especialment pel que fa a la locució i el doblatge.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»