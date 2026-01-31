Donallop porta aquest dissabte al Sielu la seva música per ballar sota la lluna plena
La banda mallorquina establerta a Manresa actua avui a la nit per primera vegada a la sala de la capital bagenca
La cantant Joana Pol explica que l’àlbum està dedicat a la lluna
Porten 15 anys i han ofert més de 300 concerts en llocs tan distants com Santiago de Xile, Bilbao, Madrid o València. Són la banda mallorquina Donallop, que s’ha establert des de fa quatre anys a Manresa. Avui a la nit debuten a la sala El Sielu, on van gravar el videoclip de la cançó Inconscients.
Estrenen el seu quart àlbum, "D Superlluna", on reivindiquen l’astre. «Si no tinc un disc cuinant-se o vaig fent concerts em sento bastant desnortada. Necessito expressar-me amb sa música», explica Joana Pol. «Però la lluna és s’agulla d’aquesta brúixola. Amb el temps m’he anat adonant del poder que té. Si els pagesos sembren en sa lluna és per alguna cosa. Estaria bé que no perdéssim la connexió amb aquestes energies».
Les cançons tenen moments de crisi, d’explosió, de repòs... «Són com un cicle lunar», detalla. S’inclouen en un àlbum editat per la discogràfica manresana Propaganda pel Fet!. «Els tenim al mateix carrer de casa, això no sol passar!». Mostren la seva cara més pop i, per primer cop, publiquen només en vinil. Es pot comprar online i en botigues de discos com La Mallorquina, que ells gestionen, a Sant Andreu 14 de Manresa.
En les noves cançons pren més protagonisme la veu i la presència de la cantant, Joana Pol. «Sempre he compartit el grup amb el meu company, que ho segueix sent. Però sentia que com a dona estava sent invisibilitzada dins el món de la música. Fins ara la gent veia el Pere i pensava que jo era la dona i ell el llop, però en veritat una donallop és una figura completament femenina».
En el concert l’acompanyarà Pere Bestard a la guitarra i programacions, així com Xavi Vergés a la bateria. La banda ha anat mutant des dels seus inicis. Va començar sent un grup de folk-pop amb guitarra acústica i dues veus. També van gravar un disc amb un quartet de corda. «Pel fet de cantar en català ens hem sentit dins d’un motlle que no en pots sortir. En aquest disc, he sortit del motlle», diu Pol.
Tot i això, és un grup que molts descobriran per primera vegada. «Mai hem transcendit a sa massa», reconeixen. «Però mos hem pogut guanyar sa vida fent música. És de ses coses que més ha valgut la pena». El què els ha costat de superar és la pandèmia, que els va deixar tocats. «Ens va parar, vam haver de tornar a Mallorca. No sabíem per quant de temps, si per sempre... Això em va passar molta factura emocional. He tardat prou en recuperar-me i poder tornar a fer un disc», explica Pol.
S’han esperat, no volien publicar cançons tristes. Fins que han tornat a trobat el seu lloc, a Manresa. «És una mesura perfecta de ciutat, em recorda Palma, es pot anar peu per tot». L’aterratge va ser dur. «Ara ja començo a conèixer gent. Quan vaig per carrer no em sento tota sola, això és important del lloc que t’acull i habites». Demà tancaran un cercle. «Per obrir-ne d’altres!».
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso