Michael Jackson sonarà igual però diferent al Kursaal
L’Odd Jackson Band estrenarà demà al teatre manresà un espectacle de l'Odd Trio que suma altres artistes en homenatge al rei del pop
Es pot tocar "Billie Jean" a ritme latin i canviar el tempo de "Thriller" sense que deixi de reconèixer-se l’empremta de Michael Jackson en dues de les seves obres més aclamades? La resposta la descobriran els espectadors del concert que la Odd Jackson Band interpretarà demà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Kursaal de Manresa. «Repetim l’experiència de fa poc més de set anys amb els Beatles», explica David Martell, pianista i director musical d’un projecte que parteix de l’Odd Trio i implica altres músics i formacions de la comarca.
«Michael Jackson és un artista reconegut a qui nosaltres agafem quinze cançons i els canviem l’estil», apunta Martell. "Thriller" i "Billie Jean", però també "Black or White" i "Bad", i peces del grup d’adolescència d’un dels grans monarques del pop, The Jacksons Five. «Són versions no tan ballables, més musicals», afegeix el pianista.
«"Billie Jean" la reconeixes amb el primer compàs, però en la nostra versió ho canviarem, sense perdre l’essència», indica Martell: «"Thriller" és una peça molt marcada, però la farem amb un compàs més irregular, 7 per 8, menys marcat que el 4 per 4».
L’Odd Trio va néixer a principis de segle i s’ha mantingut com una de les formacions més emblemàtiques de la Catalunya Central. Pere Barrera (baix), Xevi Camp (bateria) i David Martell (piano) sumen al projecte la vocalista Elisabet Soler, que ja va participar en l’OddBeatles i altres projectes posteriors, i un trio de vent format per Arnau Morell (trompeta), Gerard Serrano (trombó) i Joan Mas (saxo). Així mateix, més de la meitat del programa tindrà la participació del Cor de Teies que dirigeix Marc Reguant. «Un cor et dona més presència i potència i visualment resulta més atractiu», explica el director de l’Odd Jackson Band.
La formació de Santpedor posarà veu a temes com "Heal the world", "ABC" i "Blame it on the boogie". El pop de Michael Jackson se servirà amanit per estils com el groove, el swing, la bossa nova, el latin i el funky, sense obviar la importància que prendrà la improvisació.
«Vam fer una preestrena fa un parell de mesos per Santa Cecília a Taradell, en format de quartet, ara fem l’estrena oficial al Kursaal», anota Martell. La intenció dels responsables del projecte és fer girar el concert tant com es pugui, i ja tenen lligada per al curs vinent la participació en un circuit d’escoles. Les entrades del concert de demà valen 15 euros i es poden adquirir a la web del Kursaal.
