«Dormir o no dormir», aquesta és la qüestió: Míriam Tirado triomfa parlant de la criança al Kursaal
La manresana converteix la paternitat en comèdia amb un monòleg ple d’humor i reflexió i un públic entregat
Per a la manresana Míriam Tirado, el gran dilema no és «ser o no ser», sinó «dormir o no dormir». «Shakespeare segur que no era pare», ironitzava. Aquests van ser alguns dels apunts que la consultora de criança conscient i escriptora va deixar ahir a la Sala Petita del Kursaal, plena a vessar, durant el monòleg teatral Fills: no deu ser tan difícil!. El públic, majoritàriament mares i pares, va gaudir d’una estona en què, a través de l’humor, es van abordar temes essencials sobre l’educació dels fills i els reptes de la paternitat. En segon pla, l’acompanyava Roger Julià, que aportava un plus escènic a la interpretació.
«Al teatre s’hi tracten els grans temes de la condició humana. S’hi han fet grans tragèdies, però criar fills té molt de tot això», afirmava Tirado per començar un monòleg centrat en «el drama de la vida domèstica amb fills». A partir d’aquí, l’autora va recórrer, una a una, les diferents etapes de la criança. «A l’hora de tenir fills hi ha diversos tipus de persones: els qui s’hi llancen de cap, les parelles que estan malament i pensen que un fill serà la solució, els qui ho fan per marcar una casella més de la llista, o els que pensaven que així follarien més i van, i es queden embarassats el segon dia…», plantejava amb to humorístic per abordar la primera fase: l’embaràs.
«Jo pensava que no seria tan difícil», confessava, abans d’afegir que «em vaig fotre una hòstia que es va sentir fins a Kuala Lumpur». Tirado va continuar bromejant sobre aquesta etapa: «És l’únic moment de la vida que es compta per setmanes, per evitar que es faci etern». Sempre és més fàcil parlar de 40 «setmanetes» d’insomni, mal d’esquena, acidesa i hormones desbocades que no pas de nou mesos. Sense oblidar la preparació prèvia: «‘La trona!’ o ‘hem de pintar!’», ni la compra compulsiva de material. «Al final t’adones que l’únic que necessitaves era un llit molt més gran i que algú et portés tàpers després del part», deia, entre les rialles d’un públic completament entregat.
La següent etapa, dels 0 als 2 anys, va ser definida com l’entrada a «la gran moguda». De la il·lusió inicial als crits d’auxili. «Adults emocionats, però cagats de por, intentant criar un nadó dependent i vulnerable». El primer any, explicava, és una autèntica muntanya russa: «El Dragon Khan és una ximpleria comparada amb això». Aprendre a conviure amb el fill, però també amb la nova versió de la parella, concentra una intensitat extrema en molt poc temps. El consell? «No pensar gaire ni prendre grans decisions». I, sense adonar-te’n, el nen ja té dos anys.
«A partir d’aquí arriba la fase egocèntrica. A casa ja no manes tu: mana el teu fill, que és un encreuament entre Napoleó i un minion amb dèficit d’atenció». Segons Tirado, s’entra en un règim gairebé totalitari, amb normes imposades. «La majoria dels nens fan el que els toca per l’edat que tenen, i en aquesta etapa estan intensos i amb les emocions a flor de pell». És un moment clau en la formació de la personalitat i, tot i la dificultat, «cal acompanyar-los emocionalment i posar límits».
Als set anys, nou gir. Una etapa aparentment tranquil·la, però marcada pels conflictes entre iguals, mentre els pares es transformen en coaches emocionals i taxistes a temps complet. El fill arriba a casa trist perquè no l’han deixat jugar i cal consolar-lo, però per dins sents ràbia: «És el cabreig acumulat de totes les vegades que et van dir que no quan eres petit». Tot crema per dins, però toca ser civilitzat. «És una putada, perquè et pensaves que cuidant-lo i protegint-lo ja n’hi hauria prou». També és l’època de «les meravelloses extraescolars». «Hi ha molts nens que desitgen ser adults només per poder-se desapuntar d’alguna activitat», ironitzava. Enmig del ritme frenètic, però, «els moments realment valuosos són aquells en què tenim temps per connectar amb els fills».
I, com a colofó, arriba la temuda adolescència. El fill o filla es distancia, no vol estar amb tu i tens la sensació que t’odia: «Una barreja de menyspreu, tendresa amagada i olor de peus». És una etapa més i «els hem d’acompanyar com si fossin un pokémon en plena evolució». Tot i que sigui llarga i dura, Tirado ho deixava clar: «Heu d’assumir que, a vegades, els fills no ens cauen bé, i nosaltres a ells tampoc. I no passa res». Malgrat tot, «el vincle és més fort que qualsevol fase, etapa o obstacle, perquè l’amor ho supera tot».
Després de convertir la quotidianitat en humor, arribava la reflexió final. «Tot això és extremadament difícil perquè som la primera generació de mares i pares que intentem criar des de l’assertivitat, acompanyant emocionalment i des de la consciència, sense haver crescut així», apuntava. La criança és «el repte més important que fareu a la vida» i, precisament per això, «requereix temps, paciència, confiança i amor». El missatge final era clar: «Rieu de tot, abaixeu les expectatives i gaudiu de cada instant com si fos l’últim».
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”