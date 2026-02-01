Mor Alma María Vaesken, cantant del grup Los 3 Sudamericanos

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alma María Vaesken

Alma María Vaesken / EUROPA PRESS

Redacció

Barcelona

La cantant Alma María Vaesken, integrant del grup Los 3 Sudamericanos, va morir ahir a Tarancón (Castella-la Manxa) als 89 anys, segons va informar la família en un comunicat. Nascuda al Paraguai, el 1959 va fundar juntament amb Johnny Torales i Casto Darío Martínez la banda Los 3 Sudamericanos, que es va instal·lar a Espanya en la dècada dels 60 per començar una llarga i exitosa carrera musical durant la qual van recórrer diversos països i van gravar cançons com, per exemple, Pulpa de tamarindo, Cartagena, Cuando salí de Cuba i Me lo dijo Pérez, entre altres grans èxits de l’època.

La vetlla d’Alma María Vaesken es fa al tanatori Castell de Tarancón, lloc on vivia actualment amb el seu marit. La missa funeral se celebra avui a les 9.30 hores a la parròquia de San Víctor i Santa Corona també de la localitat de Tarancón. Tot seguit serà incinerada a la capital provincial.

A través d’un comunicat, la família agraeix el suport i totes les mostres de condol d’admiradors, amics i família, així com la feina dels periodistes que s’han interessat per l’artista al llarg de la seva carrera. "Sens dubte, un dia molt trist per a la nostra ciutat, que tenia entre els seus veïns una dona que va ser i continua sent història de la música", va assenyalar a les seves xarxes socials l’alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo.

