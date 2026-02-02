L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
El desig femení no és cosa d’homes
Carlota Gurt posa el dit a la nafra de la pretensió atàvica del patriarcat per etiquetar la sexualitat de les dones segons els seus interessos
El desig femení és al centre de la diana del patriarcat i per a Carlota Gurt és l’eix sobre el qual pivota l’assaig «Una aniquilació fallida», la versió editorial d’una conferència performativa que l’escriptora barcelonina ha interpretat en diversos espais del país. L’assaig fa un recorregut històric per delatar els tòpics i les falsedats dels dos grans discursos hegemònics de la sexualitat femenina des del punt de vista masculí: les fèmines insaciables i les que no tenen mai ganes d’allitar-se. «Al capdavall, el sexe, igual que la gana, la set i la son, és un instint primari. És absurda la idea que les femelles no el tinguin o el tinguin disminuït. No hi ha cap evidència que això sigui així», escriu.
"Una aniquilació fallida"
Carlota Gurt
Ara Llibres
12,95 euros / 112 pàgines
Assaig
En el trànsit per les diverses cultures que han creat relats sobre la sexualitat de les dones, Gurt identifica un mal comú: l’anhel permanent del patriarcat de conceptualitzar el desig femení. Parlar en nom d’elles. Dir què està bé i què no. Amb l’humor punyent que la caracteritza, l’autora de «Biografia del foc» desballesta l’entramat d’interessos i identifica el segle XVIII, quan la ciència fa evident que la dona no necessita el mascle per gaudir, com el moment en què el discurs canvia i s’associa la dona a una criatura desmenjada i que ha de servir a la institució familiar.
MÉS NOVETATS
"Negra nit"
Chris Offutt
Periscopi
21,50 euros / 256 pàgines
Novel·la
En Tucker, que de jove va falsificar l’edat per poder anar a la guerra de Corea, viu als Apalatxes amb la família, i treballa per un home que té una botiga i fa contraban d’alcohol. Un dia, els serveis socials comencen a investigar la família i ell farà el que calgui per protegir-los.
"L'àngel que em mira"
Marta Pasqual
Empúries
18,90 euros / 200 pàgines
Novel·la
L’Isaac entra en coma després d’un accident i en aquest estat els seus pensaments prenen formes inesperades. Les absències es fan molt evidents i causen dolor, com les cicatrius que deixen les relacions humanes. El record del germà mort és una ferida que marca la vida.
"Els turcs al Friül
Pier Paolo Pasolini
Lleonard Muntaner
15 euros / 96 pàgines
Teatre
Pasolini es va refugiar amb la mare i els seus germans a la localitat de Cjasarse i, en aquesta peça dramatúrgica, l’autor situa aquest indret com a escenari de dos moments històrics, el 1499, quan el lloc patia atacs dels turcs, i l’ocupació alemanya durant la 2a Guerra Mundial.
"El ancho ancho mar"
Hampton Sides
Capitán Swing
26 euros / 496 pàgines
Narrativa, aventures
La fama del capità James Cook no casa amb el seu inesperat final: el febrer del 1779, aquell home de ciència, bon líder i respectuós, va morir assassinat a cops i apunyalat en una platja de Hawai a causa d’un conflicte amb els indígenes. El viatge, però, tenia una missió secreta.
"Dos morts i mig. Un crim ultra al Maresme"
Albert Calls i Damià del Clot
Pòrtic
19,90 euros / 168 pàgines
Reportatge
Dos joves van ser assassinats a trets i un altre es va escapar: aquest és el balanç de la cacera nocturna que van sortir a fer uns militants de les joventuts de Fuerza Nueva el 20-N del 1980.
"Fermentos"
Basque Culinary Center
Planeta Gastro
44,95 euros / 528 pàgines
Gastronomia
La tècnica del fermentat, amb els fonaments i les últimes tendències, s’exposa en aquest llibre del Basque Culinary Center. La fermentació és un procés que transforma els aliments i la humanitat ha aconseguit fer de bactèries, llevats i enzims un gran aliat a la cuina.
"El primer gran recull de rondalles catalanes. Vol. 1"
Francesc Maspons i Labrós
Farell Editors
17 euros / 128 pàgines
Cultura popular
La publicació de Lo rondallaire en tres volums, a la dècada de 1870, va ser el primer recull imprès de rondalles catalanes, vint-i-sis de les quals apareixen en aquest llibre que publica el segell santvicentí Farell Editors. La idea era recuperar el patrimoni literari popular.
"El fabricant de sabates"
Carlos López (text) / Edgardo Carosia (il·lustració)
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
18 euros / 32 pàgines
Infantil il·lustrat
La bona fama que tenia el taller del senyor Silvino era merescuda perquè se’l considerava el millor fabricant de sabates del món. Les feia que eren originals, estranyes, útils, boniques i, fins i tot, impossibles. I en feia d’especials per posar a la finestra la nit de Reis.
