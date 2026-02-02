Bad Bunny fa història als Premis Grammy i clama contra l’ICE i la croada antiimmigració de Trump: “No som salvatges”
‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ és el primer disc de la història íntegrament en castellà coronat com a àlbum de l’any en una edició en què Kendrick Lamar suma cinc guardons
Idoya Noain
Bad Bunny ha afegit un nou capítol a la seva història d’èxit fent història als Estats Units. Aquest diumenge, a la 68a edició dels Premis Grammy, el porto-riqueny —que la setmana vinent protagonitzarà l’espectacle del descans de la Super Bowl— s’ha convertit en el primer artista que conquereix el guardó al millor àlbum de l’any amb un treball íntegrament en castellà, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
El moment del triomf de Bad Bunny, que també es va endur el premi al millor disc de música urbana i el de millor actuació de música global, no podia ser més significatiu. En l’era de la segona presidència de Donald Trump, i amb el republicà embarcat en una croada brutal contra la immigració, l’artista s’ha convertit en una veu ferma en defensa de la comunitat hispana. Va decidir no fer concerts als Estats Units continentals per evitar que els agents de la policia migratòria posessin el seu públic en el punt de mira. En lloc d’això, va optar per fer una “residència” amb concerts al seu Puerto Rico natal, impulsant el turisme i l’economia de l’illa i generant centenars de milions de dòlars.
Potser per tot això, i en un país sacsejat les darreres setmanes especialment per les protestes a Minneapolis contra el desplegament federal de Trump, i per la repressió fins i tot letal d’aquestes manifestacions, l’emoció del cantant i l’aplaudiment de tots els reunits al Crypto.com Arena de Los Angeles han estat igualment incontenibles. I també ho ha estat la reivindicació que Bad Bunny ha deixat en els dos discursos retransmesos a la gala televisada (una part mínima d’uns premis que tenen 95 categories).
L’ICE Out (fora l’ICE) que es podia llegir a les xapes que duien alguns dels assistents ho va dir ben clar Bad Bunny, Benito Ocasio, quan va pujar a recollir el guardó de música urbana. “Abans de donar gràcies a Déu diré: ICE fora”, va proclamar amb veu serena l’artista, que va rebre una ovació amb tots els assistents drets.
El missatge
“No som salvatges, no som animals; som humans i som nord-americans”, va subratllar en un discurs en anglès, en què va cridar a “no contaminar-se d’odi”, va instar a “ser diferents” i va dir: “Si lluitem, ho hem de fer amb amor. No els odiem”, va concloure. “Estimem la nostra gent, les nostres famílies. No ho oblideu”.
Després, quan va aconseguir recompondre’s de l’emoció i les llàgrimes i va pujar a recollir el premi “gros” de la nit, va parlar en castellà per dedicar el premi a Puerto Rico. “Som molt més grans que 100 per 35 (l’extensió, en milles, del llarg i l’ample de l’illa) i no hi ha res que no puguem aconseguir”, va dir, abans d’agrair el suport i d’estendre la dedicatòria també “a tota la gent que ha hagut de deixar casa seva, la seva terra, el seu país, per seguir els seus somnis”.
Més reivindicacions
Tan clar i directe com el de Bad Bunny va ser també el discurs de Billie Eilish quan va pujar amb el seu germà Finneas a recollir el Grammy a la millor cançó per Wildflower, el tercer que tenen al seu palmarès personal, una marca inigualada en aquesta categoria.
“Ningú és il·legal en terra robada”, va dir l’angelina recuperant el mantra que recorda el “pecat original” dels EUA amb els indis nadius americans, abans d’afegir: “És realment difícil saber què fer i què dir en aquest moment. Necessitem continuar denunciant i continuar protestant. Les nostres veus realment importen”.
Poc abans, Olivia Dean, la jove britànica de 26 anys reconeguda com a millor artista nova, va voler recordar en el seu discurs que és neta d’immigrants. “Sóc producte del coratge i crec que aquesta gent ha de ser celebrada”, va declarar. “No som res sense els altres”.
Lamar, Lady Gaga, Cher i altres moments
Pel que fa als premis, els Grammy del 2026 inclouen a la llista de guanyadors “habituals” de l’Acadèmia com Kendrick Lamar, que arribava com el més nominat i se’n va anar amb cinc premis, dels nou als quals optava, incloent-hi el de gravació de l’any per Luther, amb SZA. Ja és el raper més guardonat de la història.
També els 15.000 membres amb dret a vot de l’Acadèmia van donar dos premis a Lady Gaga. En recollir el de millor disc de pop vocal per Mayhem, va cridar les dones a mantenir-se fermes en una indústria encara dominada pels homes. “Escolteu-vos sempre a vosaltres mateixes, lluiteu sempre per les vostres idees, per les vostres cançons, per vosaltres com a productores, assegureu-vos que se us escolta alt i clar”, va clamar.
També hi va haver premi per a la jove Lola Young en la categoria de millor interpretació pop solista pel seu Messy, i per primera vegada el K-pop es va endur un gramòfon, aconseguit per Golden, de K-Pop Demon Hunters. Cher va rebre un premi honorífic per la seva trajectòria.
La nit va deixar també, com és habitual als Grammy, un bon grapat de bones actuacions: des de l’energia de Bruno Mars i Rosé, que van obrir la part televisada, fins a la superproducció de Tyler, The Creator; l’intimisme d’un Justin Bieber que va sortir a l’escenari en calçotets esportius, o un número memorable d’homenatge a alguns dels músics morts aquest any, liderat per Lauryn Hill.
La gala la va conduir per sisè any el còmic Trevor Noah, que no va evitar bromes i comentaris polítics. Va dir, per exemple, que aquest serà el seu últim any com a presentador i va afegir: “Crec en mandats que caduquen”, en referència als intents de Trump d’aspirar a una il·legítima tercera presidència. També va ironitzar sobre els intents del president nord-americà d’apropiar-se de Groenlàndia i hi va afegir una pulla: “Des que (Jeffrey) Epstein no hi és, necessita una illa per passar l’estona amb Bill Clinton”.
Més missatges reivindicatius
A la catifa vermella i a la sala de premsa per on van passar guardonats de tota la vetllada, no només de la part televisada, també hi va haver més missatges que denunciaven el que Trump està fent amb els immigrants i amb aquells que protesten contra la seva campanya. Gloria Estefan, que va guanyar pel millor àlbum llatí tropical, va assenyalar que no creu que ningú vulgui una frontera oberta sense límits. “Però el que està passant no és, en absolut, que s’estigui arrestant criminals. Són persones amb famílies que han contribuït a aquest país durant dècades. Hi ha centenars de menors en centres de detenció”, va continuar. “Espero que el nostre govern escolti el nostre clam d’humanitat, que és el principal que necessitem”.
Shaboozey, un músic que barreja rap i americana i que va recollir un premi per una col·laboració country amb Jelly Roll a Amen, i que és fill d’immigrants nigerians, va donar les gràcies des de l’escenari als immigrants que “literalment van construir el país”. “Gràcies per portar la vostra cultura, la vostra música, les vostres històries i les vostres tradicions”, va dir. “Doneu color als EUA”.
