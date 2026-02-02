Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La nova pel·lícula de Cesc Gay, '53 domingos', s'estrenarà el 27 de març a Netflix

El director barceloní adapta al cinema la seva obra de teatre ’53 diumenges’

Una imatge de '53 domingos' / ACN

ACN

Barcelona

La nova pel·lícula de Cesc Gay, '53 domingos', s'estrenarà el 27 de març a Netflix. Com ja es va anunciar, el director barceloní adapta al cinema la seva obra de teatre ’53 diumenges’. Després d’haver estat l’autor i director de la versió teatral l’any 2020, ara la producció fa el salt al cinema amb un projecte d’Impossible Films. La història gira al voltant de tres germans que es reuneixen per discutir què fan amb el seu pare de 86 anys que ha començat a tenir un comportament estrany. Ben aviat, la reunió familiar acabarà amb una lluita inesperada i divertida sense control. Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez i Alexandra Jiménez protagonitzen el film.

A través d'un comunicat, Cesc Gay explica que sempre ha tingut "la gran sort" de treballar amb actors i actrius que han fet que la seva feina fos millor. "La comèdia és el gènere més difícil, però des dels primers assajos els meus temors van desaparèixer en sentir Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gútierrez i Alexandra Jimenez llegir el guió. Durant aquells esmorzars al meu apartament de Madrid vam parlar, discutir, assajar, riure i, entre tots cinc, vam donar forma a aquesta comèdia que aviat el públic podrà gaudir a casa seva”.

