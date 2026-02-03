Festival de Sundance: Atents a "Josephine"
La segona pel·lícula de Beth de Araujo va obtenir el guardó del públic i el de millor film dramàtic nord-americà i apunta alt a la Berlinale
Esteve Soler
Aquest darrer cap de setmana va tancar una nova edició del Festival de Sundance, la primera sense el seu fundador, el llegendari Robert Redford.
El festival, considerat el certamen nord-americà més destacat, continua mantenint-se com una referència pel que fa al cinema independent en l’àmbit internacional, tot i que molts apunten que cada cop es nota més que Canes, Venècia i Toronto acaparen els títols més desitjats de la temporada.
En el palmarès d’enguany destaca molt especialment la nord-americana "Josephine", segona pel·lícula de la realitzadora Beth de Araujo, després de la ja molt destacada "El club del odio". "Josephine" s’ha endut el guardó del públic i el de millor film dramàtic nord-americà, i, tenint en compte que ha estat seleccionada a l’imminent festival de Berlín, no seria estrany que acabés també amb l’Os d’Or.
El film sap combinar una posada en escena molt original i angoixosa amb un tema dramàticament devastador. La Josephine del títol és una nena de vuit anys que queda marcada després de ser l’únic testimoni d’una terrible violació al parc i continua veient al criminal sigui on sigui i faci el que faci, mentre altera totes les seves infantils accions. Serà una de les pel·lícules de l’any i, tot i que encara no té distribuïdora, s’especula amb un acord espectacular.
Documentals
Els millors documentals han recaigut en "Nuisance bear", sobre l’aventura inesperada d’un os polar, i "‘To hold a mountain", sobre una comunitat de dones a Montenegro, que es resisteix a què la seva muntanya s’ompli de militars. Per la seva banda, ha guanyat el premi al millor film dramàtic internacional, "Shame and money", de Kosovo, que comença amb una tremenda i violentíssima escena de sopar familiar que marca tot el metratge.
Entre els altres treballs guardonats enguany també hem trobat el curtmetratge català "Living with a visionary", produït per Mireia Vilanova, que aborda com un ancià ha d’aprendre a viure amb les al·lucinacions de la seva dona després de cinquanta anys de matrimoni. Un brillant treball d’animació que sap resultar visualment poderós i emocionalment intens.
