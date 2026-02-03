Jardins de Llum posarà l’accent en l’aigua en una 12a edició que estrena direcció artística
Albert Gusi, creador de festivals com el Panoràmic, agafa el relleu de la iniciadora, Roser Oduber
Es proposen 27 accions en diversos espais del Centre Històric de Manresa, amb la participació d’artistes de renom com Joan Fontcuberta, Calidos i Roselló i Guillumet
Jardins de Llum arribarà a la dotzena edició el dissabte 14 i el diumenge 15 de febrer amb una proposta “engrescadora” que posarà l’accent en l’aigua, que és l’element distintiu que té Manresa respecte altres festivals lumínics, segons va destacar ahir en la presentació el nou director artístic de l’esdeveniment, Albert Gusi (Castellbisbal, 1970), que pren el relleu de Roser Oduber, del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACis) de Calders, qui en va ser la impulsora el 2014.
Gusi, que ha creat festivals com el Panoràmic de Granollers i el NYS Polígon Arts de Castellbisbal, remarca que la seva proposta, amb un total de 27 accions en diversos espais del Centre Històric, “dóna sentit al que ja havia treballat la Roser”. De fet, coneix de primera mà la filosofia de Jardins de Llum, ja que ell mateix ja hi havia participat com a artista amb una instal·lació en la primera edició. També Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua, va voler fer un agaïment a Oduber només començar la presentació d’un esdeveniment que considera “una cita imprescindible”.
Noms propis
Les 27 accions que es podran veure “en poques hores” (el dissabte de 19 a 23.30 h; i el diumenge, de 19 a 21 h) contenen al darrera “l’esforç” d’artistes locals i internacionals, emergents i d’un recorregut inacabable. Destaquen noms com el reconegut fotògraf Joan Fontcuberta, que s’encarregarà de donar el tret de sortida a Jardins de Llum (dissabte 14, a les 19 h, plaça Major) amb l’espectacle Gènesi.IA, que projectarà paisatges virtuals a la façana de l’Ajuntament. O bé Calidos, empresa familiar catalana que fa instal·lacions lumíniquem interactives arreu del món, que portarà a la Nau de L’Anònima Hexx, un túnel d’arcs hexagonals. O el dels fotògrafs Jordi Guillumet i Mònica Roselló, que exploraran el concepte de memòria amb Registres pendents, que es projectarà a l’edifici annex a la nau de L’Anònima.
Espais recuperats
A banda de donar relleu a l’aigua en les instal·lacions, ja sigui de forma “protagonista, camuflada, residual o tímida”, en uns Jardins de Llum que es subtitulen com a festival d’art de la llum i l’aigua, en aquesta edició també es recuperen espais emblemàtics com el recinte de L’Anònima, després de l’absència de l’any passat per les obres de rehabilitació, el carrer del Balç, la sala gòtica de la Seu i l’Espai 1522. Uns espais que acolliran peces pensades per al lloc que ocuparan, i que en alguns casos implicaran la interacció amb el públic.
Un globus aerostàtic
És el cas del globus aerostàtic de l’empresa igualadina Kon-Tiki amb el qual es podrà fer un vol captiu des del pati de l’Anònima amb el qual es podrà veure Manresa ill·luminada de nit, recuperant la visió del feix de llum que es diu que va venir des de Montserrat el 1345. El vol captiu es podrà fer dissabte 14, de 19 a 22 h, i diumenge 15, de 18 a 21 h . Com que la capacitat de la cistella és limitada, caldrà fer inscripció prèvia a manresacultura.cat/jardinsdellum.
També es podrà interactuar amb el túnel d’hexàgons de Calidos i amb Soroll quàntic, de Lluc Pellicer i Albert Nieto, al soterani de L’Anònima, on el so i el moviment del públic trencaran el batec del ritme de l’espai.
De grans projeccions al recolliment
I si bé hi hauran grans projeccions a l’exterior, com la de Joan Fontcuberta a la façana de l’Ajuntament o la de l’estudi creatiu VPM a la plaça Europa, també es trobaran peces més intimistes, que convidaran a la reflexió i al recolliment, en l’eix que va del carrer del Balç a la Seu. Serà curiós transitar entre els bolets de Tomo Estudio, al parc de la Seu, o les teles de seda d’Anna Mangot, a la sala gòtica de la Seu. I al carrer del Balç es podrà recular a l’època medieval amb el sistema de llums d’oli de Josep Poblet.
Com diu Albert Gusi, entre làsers, espelmes i fluorescència, es combinaran obres que “criden perquè s’alçaran sobre la ciutat” amb altres que conviden “a baixar i deixar-se hipnotitzar, buscant cer silenci”.
La implicació de la ciutat
Entre els artistes, també col·lectius locals com les biblioteques veïnals de Manresa, L’Art de Viure d’Ampans i Santpedor Art i Creació, i es destaca la incorporació d’alumnes de l’Escola d’Art de Manresa, que s’han animat a fer una instal·lació. També hi haurà les ja habituals exposicions de Foto Art i el Cercle Artístic. Tot plegat és bona mostra de la implicació de la ciutat als Jardins de Llum.
A més, dues de les instal·lacions han sorgit d’una convocatòria oberta. S’han seleccionat dos projectes d’artistes manresans. D’una banda, Kairós, del tècnic d’il·luminació Pau Freixa, que es podrà veure a l’Espai 1522; i d’altra banda, Càntirs, d’Irene Herbera i Maria Ribera, que serà a la Plana de l’Om. En el seu projecte han treballat amb joves del casal La Kampana.
Actuacions en directe
A banda, també com és habitual, les instal·lacions es complementen amb actuacions en directe, que en aquest cas seran al Museu del Barroc. Reactiva 360 és un espectacle contemporània de dansa de Raquel Gualtero que es podrà veure el dissabte 14, a les 20 i a les 21 h. Diumenge (19, 20 i 21 h), serà el torn de Variacions en format vertical, espectacle musical de Bernat Cucarella i Mezzo Quartet, en el qual els saxos juguen amb la llum.
Pensant en la imprevisibilitat de la meteorologia, s’han assenyalat les activitats instal·lades en interiors i espais a cobert, que en cas de pluja o mal temps seran visitables. També hi haurà un parell d’instal·lacions, a la torre Sobrerroca (Kraken Interior, de Filthy Luker) i a l’arc del carrer de Santa Llúcia (Alta mar, de Fabrizio Contarino), que no cal esperar a la nit per visitar, perquè també poden funcionar amb la llum del dia. Ambdues evoquen el mar. I també s’assenyala que totes les instal·lacions són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, amb l’única expceció de Soroll quàntic.
