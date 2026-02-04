David Selvas porta a La Villarroel 'Els fills', un "mirall" sobre la "responsabilitat generacional" en un món al límit
Vilarasau, Aránega i Boixaderas es posen al capdavant de l'obra original de Lucy Kirkwood
Nico Tomás Lanchon (ACN)
David Selvas porta al teatre La Villarroel 'Els fills', una obra original de Lucy Kirkwood, que explora la "responsabilitat generacional" en un món al límit pel creixement sense fre. Al capdavant del cartell se situen tres actors catalans amb llarga trajectòria, com Emma Vilarasau, Mercè Aránega i Jordi Boixaderas, que encarten els papers de tres científics enmig d'una desgràcia nuclear. "Si tinguéssim en compte les 7 futures generacions, faríem que les coses funcionessin molt millor. Quins polítics prenen decisions avui més enllà del pur electoralisme?", reflexiona Selvas. L'espectacle es podrà veure a partir del dissabte 7 de febrer i fins al 29 de març. Ha batut el rècord de venda anticipada del teatre, amb gairebé 15.000 entrades.