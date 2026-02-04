Arts escèniques
La Mostra Igualada obre bé els ulls, afina l’oïda i alça la veu amb Joan Arqué al capdavant
La 37a edició presenta un cartell artesanal protagonitzat pels tres micos savis que apel·la a viure intensament l’experiència escènica
La Mostra Igualada ja ha començat a activar els sentits —en sentit figurat i també literal— amb la presentació del cartell de la seva 37a edició. La fira d’espectacles infantils i juvenils, que se celebrarà del 16 al 19 d’abril de 2026, ho fa amb una imatge potent, simbòlica i deliberadament artesanal que reivindica el teatre com a espai per veure, escoltar i expressar-se.
Es tracta de la primera edició amb Joan Arqué al capdavant de la direcció artística, una nova etapa que el mateix Arqué ha volgut definir des del treball col·lectiu: “Hi ha hagut molta sintonia, diàleg i cooperació. El resultat és una imatge coherent amb el moment que viu la Mostra i amb la voluntat d’acostar-la encara més a la ciutat”, ha destacat en el seu primer acte públic com a director.
Un cartell fet amb les mans… i amb posicionament
El cartell, creat per l’estudi de disseny igualadí Quartada, reinterpreta la icònica figura dels tres micos savis —tradicionalment associats al silenci i la contenció— per capgirar-ne el significat: “No són uns micos que es tapen els sentits, sinó que els amplien”, ha explicat Albert Soler, membre de l’estudi. Ulls que es multipliquen, orelles que s’eixamplen i una boca desmesurada que projecta la veu construeixen una imatge que interpel·la tant els professionals com el públic. “Aquesta imatge apel·la a viure intensament l’experiència escènica, a observar, escoltar i parlar. És una declaració d’intencions”, ha subratllat Soler.
Més enllà del concepte visual, el cartell destaca pel procés de creació artesanal. Les màscares que hi apareixen han estat construïdes manualment amb cartró, paper maixé i materials reals, i posteriorment fotografiades, en una aposta conscient per fugir de les imatges generades amb intel·ligència artificial. “Volíem fer una declaració de principis: posar el cos, el fer i el procés al centre del discurs visual”, ha explicat Pau Parcerisas, també de Quartada.
Primera Mostra del nou equip directiu
L’acte també ha servit per marcar un punt d’inflexió. Aquesta serà la primera edició de la Mostra amb un nou equip directiu, un repte que l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha qualificat de “gegantí”, tenint en compte “l’herència i el pòsit dels molts directors que han fet créixer la Mostra al llarg dels anys”.
Castells ha reivindicat el paper de la Mostra com a mercat estratègic i com a plataforma de projecció de les companyies catalanes: “És una gran eina de difusió cultural i econòmica. Ens sentim capital, no només de Catalunya, sinó també d’Europa, gràcies a la internacionalització i a l’aposta pels joves”.
L’alcalde també ha aprofitat per reclamar més implicació de les administracions superiors en el finançament del certamen i ha convidat la ciutadania a fer-se seva la Mostra: “Aquesta imatge sortirà arreu. Convido els igualadins i igualadines a gaudir de la Mostra i a viure intensament el món de les arts escèniques”.
Crida als voluntaris i acreditacions professionals
Coincidint amb la presentació del cartell, la Mostra ha obert la campanya de captació de voluntaris i famílies acollidores, que estarà activa fins al 28 de febrer. “La Mostra no seria la Mostra sense els voluntaris”, ha recordat la regidora Carme Riera, que ha destacat el paper clau d’aquest col·lectiu en el creixement del certamen. “Quan entens què diu el cartell, agafa una dimensió nova. Impacta i ens interpel·la a tots”, ha afegit Riera.
Pel que fa als professionals, el 16 de febrer s’obrirà el període d’acreditacions, amb modalitat Early Bird fins al 6 de març, i amb avantatges com descomptes, accés a espais exclusius i preferència en la reserva d’allotjament.
Amb una imatge que ja circula i uns sentits ben desperts, la Mostra Igualada comença el compte enrere per tornar a convertir la ciutat en epicentre de les arts escèniques infantils i juvenils.
