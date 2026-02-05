ENTREVISTA | Emma Casadevall Il·lustradora
«Els objectes que excaven al coll de Pradell parlen de la vida dels barraquistes»
El primer còmic que va sortir del llapis de la barcelonina, "Lignit", és una història sobre els sense veu de la industrialització del carbó del Berguedà que va merèixer una menció especial del Premi Finestres, una novel·la gràfica amb compromís social
Les primeres pàgines de "Lignit" són fosques com el carbó, siluetes i fesomies s’entreveuen sobre el fons negre de l’interior de les mines on van treballar molts homes que, al costat de les dones que feien el cribratge a l’exterior, però a la boca de les cavitats, són els protagonistes del primer còmic d’Emma Casadevall (Barcelona, 1995) juntament amb la comarca del Berguedà. Una novel·la gràfica amb compromís social que va guanyar la Menció al talent novell del Premi Finestres i que es presentarà el 13 de març a la biblioteca de Berga i el dia 20, a la llibreria La Tempesta, de Balsareny.
"Lignit"
Emma Casadevall
Editorial Finestres
25 euros / 200 pàgines
Còmic
Un còmic sobre la mineria del carbó al Berguedà. Per què?
L’objectiu era ensenyar la industrialització en els marges, les realitats més excloses. Tenim de la industrialització l’imaginari col·lectiu de les colònies i dels temes tècnics, però no es parla de la vida quotidiana o l’impacte que va tenir en el territori i en les ideologies.
Tenia algun vincle amb el territori que activés el projecte?
No, jo soc de Barcelona, però una molt bona amiga, la Laia Gallego, va fer una tesi sobre l’impacte de la industrialització en el territori al Berguedà des del punt de vista de l’habitatge obrer. Abans hi havia unes comunitats rurals que vivien en masos i pobles, però la industrialització va crear la mà d’obra de les fàbriques, es van generar desigualtats, i no es garantien els drets. La Laia va estudiar la jerarquia dels habitatges, i com es va modificar la societat en aquest procés d’industrialització.
Com anem a parar al còmic?
La Laia m’explicava el que feia, compartíem inquietuds, la voluntat de compromís social des del món acadèmic. Però aquest té les seves limitacions a l’hora de divulgar el coneixement. I jo volia fer un còmic amb perspectiva social i mirada crítica. La Laia és professora d’història i arqueologia contemporànies, i participa cada estiu en les excavacions que es fan a les antigues barraques de treballadors de la mina que es van construir al coll de Pradell, al Berguedà.
Què hi busquen?
Les barraques estan derruïdes, no en queda cap sencera. Eren com les de cabanes de pastor, amb sostre de xapa que s’ha anat desfent, parets de pedra seca, totxo reutilitzat, ... Els objectes trobats expliquen les condicions de vida, hi ha medicaments per a la respiració, la pell, les úlceres, les articulacions, la tos, també tinters que indiquen que algú escrivia, roba, molts claus que agafaven de la mina i servien per fer de penja-robes, ... i també menjar, restes d’ossos, alcohol.
Curiós, avui dia associem Pradell a les curses amb bicicleta.
Sí, és un bon port. Però allà hi havia barraques i la Laia hi excava juntament amb les companyes del Passat Més Recent, un grup d’estudi de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació Memòria Soterrada.
Com era l’habitatge obrer?
L’empresa tenia un barracó per a treballadors al costat de la mina, per a una trentena d’obrers. Era un privilegi entrar-hi. Però necessitaven dues-centes persones com a mà d’obra i aquesta gent se n’havia d’anar a espais rellogats, en pisos compartits o a les barraques. Les famílies i la gent amb una certa trajectòria anaven a aquests habitatges de l’empresa, i a les barraques els homes solters o sol perquè tenien la família a un altre lloc. Les barraques eren habitatges on no hi havia salubritat, ni llum ni aigua, estaven aïllats i hi feia molt fred, era greu per la salut. Per tant, tenia un gran impacte en el dia a dia.
Què en queda de tot allò?
Des del punt de vista de l’habitatge, queden les barraques excavades, com un procés de memòria i dignificació. També hi ha el tema dels comunals, les terres que eren de tots els veïns; ara hi ha processos legals de recuperació de les terres que el poder va expropiar per a la industrialització, i avui en dia passen a titularitat municipal.
El Joan i la Gabi són els protagonistes amb nom propi. Són reals?
Al principi de la mineria de carbó al Berguedà, els treballadors eren joves que venien del món pagès, i van passar a tenir unes pràctiques molt diferents, una atmosfera de foscor. El Joan i la Gabi són reals, es van conèixer a la mina ...
I es van casar.
No, m’ho ha dit més gent, però no, no són parella. La Laia va fer entrevistes per visibilitzar dos tipus de perfils de treballadors. D’una banda, les dones mineres que treballaven en la tria del carbó a la boca de la mina; de l’altra, els miners que vivien a les barraques. La Gabi havia de fer cada dia una hora i mitja a peu per anar a treballar. Les dones que triaven el carbó eren solteres, vídues o migrants. Dones que no tenien més recursos. Quan es casaven, deixaven d’anar a la mina.
El còmic té voluntat de crítica social, doncs?
Volia parlar dels marges del sistema, perquè t’ajuda a explicar el sistema en si mateix. I de les estructures de poder, l’impacte que tenia en la vida de les persones. En l’altre extrem tenim els Olano, un llinatge que es va enriquir amb el comerç amb les Filipines i els beneficis fiscals del sistema colonial. Gaudien de privilegis i tenien poder, el rei els va fer Comtes de Fígols. Jo he investigat la nissaga, però hi ha poc arxiu. Quan es van perdre les colònies, la necessitat els va fer anar a buscar els diners en la industrialització.
Vostè dibuixa i signa el text. Tenia clar des de l’inici que volia que fos així?
Sí, des de l’inici. Amb la Laia, la llavor del projecte, jo feia el guió i ella em proporcionava documentació, fotos, gravacions de testimonis orals, material d’arxiu, ... Jo anava fent i ho compartíem.
L’estil és molt personal, hi ha vinyetes, però també dibuix a pàgina sencera.
Ha estat un primer còmic de provar-me. Hi ha documentació, i alhora és tot molt caòtic, orgànic, gens lineal. Dibuix a mà i color digital. Jo no vinc del còmic sinó de la il·lustració. Quan faig un treball, miro si em ‘diu’ alguna cosa.
