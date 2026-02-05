Patrocinadors
Mango i Tous s’afegeixen a la festa dels premis Goya a Barcelona pel seu 40è aniversari
Les marques de moda i joieria catalanes seran patrocinadores i recolzaran el certamen amb diverses accions a la capital catalana, com una exposició i la decoració dels aparadors de les seves botigues més emblemàtiques
Laura Estirado
El 40è aniversari dels Premis Goya comptarà amb un fort accent catamà i amb el suport de dos grans noms del disseny. Mango i la manresana Tous han segellat sengles acords amb l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya per convertir-se en patrocinadors d’una edició històrica dels guardons, que tornen a Barcelona el 28 de febrer del 2026, i que se celebrarà a l’Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (Auditori Fòrum - CCIB).
Mango serà, per primera vegada en la seva trajectòria, patrocinador principal dels Goya. La companyia, fundada a Barcelona i amb presència a més de 120 mercats, tindrà una destacada visibilitat a l’alfombra vermella i vestirà d’estiqueta diverses personalitats del món del cine, a més d’ambaixadors i amics de la firma, fet que consolida el seu paper com a referent internacional de la moda. La marca també desplegarà accions urbanes i de comunicació per acostar la celebració al públic, entre les quals la decoració d’aparadors en botigues emblemàtiques de la ciutat amb la iconografia oficial dels premis.
Accions urbanes i aparadors
Per acostar aquesta celebració al públic, Mango durà a terme diverses accions de promoció a les xarxes socials i en botigues emblemàtiques de la ciutat com la decoració dels seus aparadors amb la iconografia oficial dels premis. Així mateix, la firma serà també present en el ‘photocall’ de l’alfombra vermella i en totes les activitats prèvies i accions urbanes que es duran a terme en els dies previs a la gala.
«Amb aquesta col·laboració volem posar en valor el cine espanyol en el context de la seva celebració més important, que aquest any tindrà lloc a Barcelona amb motiu dels 40 anys d’història dels premis Goya. A través d’aquesta iniciativa Mango reafirma el seu compromís amb la moda i la cultura, així com la seva vinculació històrica amb la ciutat que ens va veure néixer i que forma ja part essencial de la nostra identitat i del nostre ADN2, ha assenyalat Doris Casares, Global Chief Communications and Corporate Affairs a Mango.
L’acord s’inscriu en el pla estratègic 4E de Mango, concretament en el seu eix ‘Elevate’, orientat a reforçar el posicionament de la marca a través de la cultura i la creativitat. «Reafirmem el nostre compromís amb la moda, el cine i amb Barcelona, la ciutat que ens va veure néixer i que forma part essencial del nostre ADN», ha assenyalat Casares.
Juntament amb Mango, Tous s’incorpora també a l’aniversari dels Goya com a patrocinador i joieria oficial. La firma centenària, amb seu a Manresa, ha volgut celebrar les quatre dècades dels premis ampliant la seva implicació més enllà de la gala.
Exposició a les Glòries
Entre les iniciatives previstes, la marca organitzarà una exposició fotogràfica al costat de l’Acadèmia a les Glòries, que podrà visitar-se del 4 de febrer a l’1 de març, amb un recorregut visual que recull els moments més icònics dels premis i les grans figures del cine espanyol.
«El cine i la joieria comparteixen la vocació per la creativitat, l’artesania i la capacitat d’emocionar. Unir-nos a la família dels Goya en un aniversari tan simbòlic és un orgull i una oportunitat única per celebrar el talent de la nostra indústria cultural», ha explicat Anna Sió, Marketing & Communications Director de Tous.
D’altra banda, CASATOUS Barcelona, l’acabada d’inaugurar ‘flagship’ global de la firma, ubicada al número 99 del passeig de Gràcia, acollirà una experiència única per celebrar el 40è aniversari dels premis. ‘The Tous Room’, l’espai col·laboratiu de CASATOUS, allotjarà un cine obert a la ciutat, que acollirà una programació de curtmetratges durant tot el mes de febrer. En concret, es programaran ‘Cura Sana’, de Lucía G. Romero; ‘Blava Terra’, de Marine Auclair, i ‘I’m Too Busy’, de Carmen Aumedes.
Amb el suport de Mango i Tous, els premis Goya 2026 consoliden la seva dimensió cultural i urbana i situen Barcelona, 25 anys després de la seva última gala, al centre de l’escena artística i cinematogràfica del país.
