La poeta Eva Ortega recitarà a la Papasseit
La llibreria manresana organitza dues vetllades literàries per als dos propers dissabtes amb l'autora veïna de Manresa i Jaume C. Pons Alorda
La Llibreria Papasseit de Manresa programa dos recitals poètics per als dos següents dissabtes: el dia 7 de febrer passarà per l'establiment del carrer Barcelona Eva Ortega (Campdevànol, 1987) i una setmana després, el dia 14, serà el torn de Jaume C. Pons Alorda (Caimari, Mallorca, 1984). Les dues vetllades són d'accés lliure i gratuït.
Eva Ortega és una poetessa i actriu del Ripollès que viu a Manresa des de l'any passat. Ha estat intèrpret en diferents projectes teatrals i al programa televisiu "Polònia", on ha interpretat personatges com la Shakira. Amb el seu germà, va formar el grup d'electropoesia Germans Ortega.
"Clavells, digueu"
Eva Ortega
AdiA Edicions
14 euros / 80 pàgines
Poesia
L'any passat, l'autora va rebre el Premi Miquel Bauçà, a Felanitx, amb el poemari "Clavell, digueu" (AdiA Edicions), i el 2023 va ser guardonada amb el Premi Gumersind Gomila, a Maó, per l'obra "Amb la melsa a la butxaca" (AdiA).
Amb "Clavell, digueu", Ortega parteix de la flor del clavell com a un vehicle simbòlic de transmissió d'emocions i cada poema és un pom de clavells amb una imaginària targeta que acompanya la lectura a partir del lema "et regalo un clavell, et regalo un poema".
El recital tindrà lloc aquest dissabte a les 12 h a la Papasseit, amb l'acompanyament de l'artista i poeta manresana Ariadna Torres.
L'amor per la lectura de Pons Alorda
L'escriptor, traductor i editor Jaume C. Pons Alorda passarà per la Papasseit el dissabte 14 de febrer, a les 12 h, i recitarà poemes d'"El corc" (LaBreu Ed.), entre altres. L'autor balear, que ha estat el comissari de l'Any Llompart, ha publicat cinc poemaris i ha obtingut premis rellevants com el Joan Alcover, el de la Crítica Serra d'Or i el Ciutat de Tarragona Pin i Soler de novel·la. A més, ha traduït figures de la literatura universal com Walt Whitman, William Blake, Iris Murdoch i Edgar Allan Poe. A més, dirigeix dues col·leccions a Lleonard Muntaner Editor.
"El corc"
Jaume C. Pons Alorda
LaBreu Edicions
15 euros / 104 pàgines
Poesia
A "El corc", Alorda fa un cant d'amor desacomplexat a la lectura, amb grans noms de les lletres.
