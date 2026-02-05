El professorat del Conservatori de Manresa interpretarà deu concerts
El cicle "Una hora de música" arriba a la setzena edició, que comença aquest divendres amb la guitarrista Belisana Ruiz
El professorat del Conservatori Municipal de Música de Manresa protagonitza els deu concerts del cicle "Una hora de música", que començarà demà divendres a l'auditori de l'equipament, al número 12-14 del carrer Ignasi Balcells. Les actuacions de la setzena edició del projecte engloben en el seu conjunt estils diversos, des del classicisme vienès al jazz passant per la cançó d'autor. L'entrada als concerts, que començaran sempre a les 20 h, i es perllongaran fins al mes de maig, és gratuïta.
Belisana Ruiz Moral obrirà el programa aquest divendres, 6 de febrer, amb el concert "Breu història de la guitarra", que viatjarà per la història de la transformació de l'instrument, el seu so, la música i el context tant històric com musical.
La segona cita arribarà el 19 de febrer amb "Como el mar", un recital de Maria Lilia Cano Raya (piano i veu), Tony Cruz Dos Santos (baix), Sergi Torrejón Molina (bateria) i Albert Comaleras Dabau (saxo i flauta travessera). El concert servirà de presentació de la pianista cubana Maria Lilia Cano i les cançons i els arranjaments propis inspirats en el folklore cubà, llatinoamericà i mediterrani.
Reimaginant Piazzolla
El penúltim dia del mes, el dia 27, el Trio Kairós, format per Nora Bosch Blanchot (piano), Jordi Coll Claret (violí), Anna Costa Pla (violoncel) i la ballarina Raquel Mill Sánchez, faran una mirada personal a las "Cuatro estaciones porteñas", d'Astor Piazzolla, en un exercici de fusió de la música i la coreografia. Una proposta que convida el públic a transitar pels contrastos emocionals de la ciutat de Buenos Aires.
"Play" és un concert que el dijous 12 de març oferirà un repertori eclèctic a càrrec dels professors del departament de jazz i música moderna Jordi Blanes Priego, Joan-Pau Chaves Vivancos, Miquel Galceran González, Jordi González Marquès, Lluís Ribalta Hermoso i Berta Sala Riba.
Piano a quatre mans
Cinc dies després, el 17 de març, el concert "Un piano, dues opinions, tres èpoques" presentarà l'art de tocar el piano a quatre mans, amb Jordi Humet Alsius i Dasha Medvedeva Chernov. En el programa, obres de Mozart, Schubert i Ravel que combinaran l'humor i la sensibilitat.
El darrer concert del mes de març se celebrarà el dia 25, amb el títol "Paisatges sonors de la cançó tradicional catalana". El protagonisme serà compartit entre alumnes i professors de diferents departaments del centre.
"La trompa contemporània" és el títol del recital que oferirà Carles Lizondo, el dilluns 13 d'abril.
Els grans mestres de Viena
El 22 d'abril, Amat Santacana Gómez al violoncel i Benjamí Santacana Mata al piano oferiran el concert "El classicisme vienès", amb obres de grans mestres relacionats amb Viena: Haydn, Mozart, Beethoven i Schubert. La particularitat de la proposta és l'ús d'un violoncel petit construït el 1774.
Olga López (veu) i David Sisó Creus (piano) interpretaran un repertori de cançons de diversos autors i diferents cultures, amb el fil conductor de la narració d'històries a través del cant i la música. Serà el dia 6 de maig.
Pep Pérez, exprofessor del centre, posarà l'11 de maig la rúbrica al cicle del Conservatori amb un recital monogràfic dedicat a Franz Liszt, que inclourà obres com "Consolacions", "Sonets de Petrarca" i la "Sonata en si menor".
