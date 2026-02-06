Foto Art Manresa celebra mig segle compartint la seva mirada particular
La sala gran del Centre Cultural el Casino de Manresa acull des d’avui divendres i durant dos mesos l’exposició central de la commemoració dels cinquanta anys d’una entitat amb història
Talment com en un ring, a la cambra fosca habilitada a la sala tenim en un costat del quadrilàter un laboratori fotogràfic de tota la vida, amb les seves cubetes, ampliadores de blanc i negre i de color, reveladora, paper fotogràfic, negatius assecant-se penjats d’agulles capgirades i el to clandestí del llum vermell. En l’angle oposat, el laboratori modern ... un ordinador! I ja està. El trànsit que ha trasbalsat la fotografia en l’últim mig segle simbolitzat en un dels àmbits de l’exposició que Foto Art Manresa inaugura avui al Casino de la capital bagenca per celebrar els seus 50 primers anys de vida.
"50 anys de Foto Art Manresa"
Centre Cultural el Casino. Passeig Pere III, 27. Manresa
Del 6 de febrer al 6 d'abril
De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h
Entrada lliure
Inauguració, divendres 6 de febrer a les 19 h
«Hem tingut cap a 580 socis», indica Josep Brunet, un dels baluards de l’entitat i comissari de la mostra juntament amb Jordi Martínez, Pura Travé i Francesc Xavier Ballester, davant la inscripció impresa a la paret dels noms de tots i cadascun d’ells. Un sentit homenatge als que hi van ser, els que ens han deixat i els que encara viuen el dia a dia d’una de les associacions més rellevants de la ciutat.
L’exposició defuig el relat cronològic i se centra en un dels conceptes cabdals de la fotografia entesa com a document o bé com a pràctica artística: la mirada. «Hem fet una tria de fotografies on es veu clarament la mirada del fotògraf», explica Martínez. I és a partir de la selecció d’instantànies que conserva l’entitat al seu arxiu que es va desplegant l’activitat duta a terme durant cinc dècades, des del tribut merescut als fundadors fins a les exposicions i els projectes, els concursos i, a l’espai central de la sala, l’encàrrec realitzat a 28 socis per treballar en trios a partir de conceptes com les mans, els animals, les finestres, l’aigua, la xocolata, les ombres o els miralls.
Foto Art va néixer el 1976 com una escissió del Foto Club Manresa que operava com una secció del Centre Excursionista de la Comarca del Bages. L’aposta de l’entitat per les grans expedicions de muntanya va esperonar un grup de socis que se sentien desemparats a fer el pas de crear la nova entitat. Els catorze fundadors van ser Ramon Grau, Robert Gardeñas, Modest Francisco, Roberto Andrés, Joan Segon, Esteve Boix, Joan Planell, Rosalina Camps, Santi Bajona, Enric Casas, Carme Serra, José Luis Rodríguez, Vicenç Orriols i Albert Vidal. El 7 de desembre del 1976 es va celebrar l’assemblea constituent de Foto Art Manresa.
De local en local
El visitant pot assaborir un tast d’història al vestíbul de la sala gran del Casino, amb fotografies antigues que delaten el pas del temps i la reproducció de pàgines de Regió7 i El Pou de la Gallina que es van fer ressò d’anteriors aniversaris. Un cop a l’entrada del diàfan espai central, l’espectador té davant seu un ull gegant que remet a aquesta mirada que guia el recorregut. I a sota, una càmera que oficia de logotip de la celebració dels 50 anys del col·lectiu.
El local de l’Esbart de l’Agrupació Cultural del Bages i una aula del col·legi del barri del Xup, que dirigia Roberto Andrés, van ser els estatges que van acollir l’activitat del nou Foto Art, en aquells anys incerts de la Transició. «Després vam estar a sobre de la Impremta Esparbé, a la plaça de la Immaculada, i posteriorment a la plaça Valldaura, en un espai del Cercle Artístic», rememoren.
En una anècdota que va passant de generació en generació, Pura Travé recorda que «amb el Joan Segon, vam anar a firmar el contracte de lloguer del local del carrer Saclosa, on hi havia hagut l’Acadèmia Catalunya, el 23 de febrer del 1981», la data del cop d’estat de Tejero. El periple es va acabar el 1987, amb el pas fins ara definitiu al Casal de les Escodines.
Activitats
Xerrada
19 de febrer, a les 19 h. «Parlem d’art. Fotografiant la natura», a càrrec de Francesc Muntada, fotògraf i professor de fotografia.
Xerrada
26 de febrer, a les 19 h. «Parlem d’art. Fotografia de viatges», a càrrec de Tino Soriano, fotògraf, comunicador i escriptor.
Visita
7 de març, horari per decidir. Visita comentada a l’exposició, a càrrec de membres de Foto Art Manresa.
Xerrada
13 de març, a les 19 h. «Parlem d’art. La mirada fotogràfica», a càrrec de Jordi Martínez, fotògraf.
Informació i inscripcions
Més informació d’aquestes activitats i de les activitats del servei educatiu, al telèfon 93 872 01 71 i l’adreça centrecultural@ajmanresa.cat.
«Els fotògrafs sempre estem parlant de la mirada», reconeix Martínez. La majoria del material que penja de les parets del Casino són fotografies analògiques: les que van ser realitzades pels fundadors -la de Modest Francisco amb guants de boxa és d’un valor testimonial i emocional impactant-; les de concursos com el Dau, que té periodicitat bianual, i el de la Festa Major, un clàssic del calendari de la ciutat; les d’interior, fetes a l’estudi, jugant amb la llum; les fotografies de l’era digital. I un plató que dona testimoni d’una altra de les activitats de Foto Art, que manté una intensa activitat tant per als seus associats com per a tots aquells que es volen apropar a la fotografia.
«Cada any fem vuit concursos socials, i al guanyador se li paga una exposició amb trenta de les seves obres», expliquen. Durant el període de vida, l’entitat ha muntat «més de vuit-centes exposicions», explica Ballester, i Travé afegeix: «l’any que n’hem fet més, van ser més de noranta». Foto Art, a més, participa en projectes corals com els Jardins de Llum i el cicle literari Tocats de Lletra. Aportant, sempre, una mirada pròpia.
L’entitat té avui en dia a la vora de 160 associats, i l’exposició que s’inaugura aquest vespre presenta obra de 39 fotògrafs. Fins i tot, una del fotoreporter d’aquest diari que signa les imatges, en Jordi Biel, que desconeixia el fet. En cinquanta anys, Foto Art Manresa ha fet un munt d’amics.
