Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TractoradaRestabliment de l'R4Manifestació de docentsFesta de la LlumSix sevenMissió 'marciana'PAHC Bages
instagramlinkedin

Renaldo & Clara estrena la cançó pop de guitarres 'Amb tu podria estar'

És el primer senzill del seu nou disc que sortirà a la primavera

Imatge promocional de Renaldo &amp; Clara

Imatge promocional de Renaldo & Clara / ACN

ACN

Barcelona

Renaldo & Clara ha publicat aquest divendres la cançó 'Amb tu podria estar' (Primavera Labels), el primer senzill del seu nou disc que sortirà a la primavera. Una cançó que tracta sobre el desig i l’amor que comença. La compositora, guitarrista, cantant i líder del grup, Clara Viñals, ha explicat que li venia de gust fer "una cançó pop de guitarres, amb una lletra directa i senzilla, sense metàfores, que funcionés com una mena de declaració d’amor". Viñals ha apuntat que "l’estructura té diverses parts amb una mètrica i rima diferents entre si, que fa que la cançó avanci lliurement, sense quedar clar que és tornada o estrofa fins que es repeteix".

Renaldo & Clara ha publicat des de 2009 diversos EP i singles, i els àlbums 'Fruits del teu bosc' (2014), 'Els afores' (2017), 'L'amor fa calor' (2020) i 'La boca aigua' (2023),millor disc dels premis Enderrock 2024 i millor disc català als premis MIN.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
  2. La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
  3. Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
  4. Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
  5. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  6. Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
  7. Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa
  8. Una allau de peticions deixa sense pagar més de la meitat de les ajudes per retirar amiant a Catalunya

Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros

Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros

Ajornat el concert de Belisana Ruiz al Conservatori previst per avui divendres

Ajornat el concert de Belisana Ruiz al Conservatori previst per avui divendres

Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals

Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals

S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa

S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa

Tractors del Bages i el Berguedà marxen per la C-16 cap a Barcelona per celebrar el segon aniversari de la Revolta Pagesa

Tractors del Bages i el Berguedà marxen per la C-16 cap a Barcelona per celebrar el segon aniversari de la Revolta Pagesa

Els Catarres encapçalen aquest cap de setmana la 37a Festa del Brut i la Bruta de Torà

Els Catarres encapçalen aquest cap de setmana la 37a Festa del Brut i la Bruta de Torà

Cardona acollirà el V Congrés internacional sobre la sal

Cardona acollirà el V Congrés internacional sobre la sal

L'Alt Urgell pas a pas: nova proposta de senderisme cultural

L'Alt Urgell pas a pas: nova proposta de senderisme cultural
Tracking Pixel Contents