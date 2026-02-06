Renaldo & Clara estrena la cançó pop de guitarres 'Amb tu podria estar'
És el primer senzill del seu nou disc que sortirà a la primavera
ACN
Renaldo & Clara ha publicat aquest divendres la cançó 'Amb tu podria estar' (Primavera Labels), el primer senzill del seu nou disc que sortirà a la primavera. Una cançó que tracta sobre el desig i l’amor que comença. La compositora, guitarrista, cantant i líder del grup, Clara Viñals, ha explicat que li venia de gust fer "una cançó pop de guitarres, amb una lletra directa i senzilla, sense metàfores, que funcionés com una mena de declaració d’amor". Viñals ha apuntat que "l’estructura té diverses parts amb una mètrica i rima diferents entre si, que fa que la cançó avanci lliurement, sense quedar clar que és tornada o estrofa fins que es repeteix".
Renaldo & Clara ha publicat des de 2009 diversos EP i singles, i els àlbums 'Fruits del teu bosc' (2014), 'Els afores' (2017), 'L'amor fa calor' (2020) i 'La boca aigua' (2023),millor disc dels premis Enderrock 2024 i millor disc català als premis MIN.
