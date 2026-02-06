Xavier Ricarte obté un segon lloc al concurs internacional de piano dels Emirats Àrabs
L’intèrpret manresà que viu a Hamburg va fer una gran actuació en la competició disputada a Fujairah després de signar una gran final
El pianista manresà Xavier Ricarte va guanyar el segon premi en la 7a edició del Fujairah International Piano Competition, que es va celebrar a la localitat de Fajairah, als Emirats Àrabs Units. Ricarte va actuar fa unes setmanes a Manresa, on torna sovint des d’Hamburg, a Alemanya, on resideix des de ja fa tres anys.
El pianista nascut l’any 1998 a la capital bagenca va ser un dels 32 seleccionats d’entre els 203 participants que van realitzar diverses proves en onze països diferents, com ara França, Itàlia, Rússia, Alemanya, la Xina i Corea, entre altres. Ricarte va ser convidat a Dubai, un dels emirats de la federació, i va dur a terme dues proves eliminatòries més, culminant l’estada en el concurs amb la final amb orquestra, on el manresà era l’únic pianista de l’estat espanyol.
El bon fer de Ricarte va quedar inicialment demostrat en aconseguir l’accés a la final, on només hi podien arribar sis concursants. Un cop a la ronda decisiva, el pianista bagenc va interpretar el "Concert número 1" de Mendelssohn i el "Concert en Fa" de Gershwin.
De nou, el jurat va valorar molt positivament l’actuació del manresà, que només va ser superat pel coreà Ahin Kim, que es va endur els 35.000 dirhams (uns 8.060 euros) del primer premi. Ricarte, per la seva part, va ser segon i es va embutxacar 25.000 dirhams (uns 5.700 euros), mentre que la tercera plaça va correspondre al francès Nicolas Bourdoncle, seguit del rus Roman Sosnin, l’italià Marco Ottaviani i el japonès Kazumitsu Ujisawa. El jurat va estar format per Nataliya Trull, Olivier Cazal, Ilya Kondratiev, Oleg Poliansky i Francesco Cipolletta.
Xavier Ricarte viu a Hamburg, està fent un màster de piano amb el professor Hubert Rutkowski i fa de professor de piano a la universitat, a més de tenir una agenda de concerts que li permet actuar amb regularitat davant el públic. El manresà també està molt vinculat a les Joventuts Musicals de Moià, ja que és professor del Campus Musical del Moianès. Cada any, a més, Ricarte ofereix almenys un concert a la seva ciutat natal, com el que va protagonitzar el passat mes de setembre al Teatre Conservatori.
