Jan Monter aspira a ser el millor actor revelació del cinema català
L’intèrpret de Castellbell i el Vilar assistirà demà diumenge a la gala dels Premis Gaudí com un dels quatre nominats pel seu debut en la pel·lícula «Estrany riu», que té vuit candidatures
L’actor bagenc Jan Monter Palau (Castellbell i el Vilar, 2008) sabrà demà a la nit si el món del cinema català el declara mereixedor del Premi Gaudí a la Millor interpretació revelació. La gala se celebrarà al Gran Teatre del Liceu, de Barcelona, a partir de les 21.30 h, retransmesa en directe per TV3; l’arribada dels nominats i els convidats es podrà veure a 3Cat des de les 20 h.
Jan Monter viurà diumenge la primera de les dues cerimònies de premis a les quals té una quota de protagonisme com a nominat pel seu paper a la pel·lícula "Estrany riu". El 28 de febrer, serà el torn dels Goya de la cinematografia espanyola, on el bagenc és candidat al guardó de Millor actor revelació.
En la pugna pel Gaudí, Monter té tres rivals: Bernat Solé, company de repartiment a "Estrany riu"; Elvira Lara, pel film "Los Tortuga"; i Llúcia Garcia, per "Romería". L’actor de Castellbell i el Vilar interpreta el rol del Dídac, un noi que viatja pel Danubi en bicicleta amb la família en el transcurs d’unes vacances que es veuen alterades quan entra en escena un jove enigmàtic que provoca sentiments nous al Dídac.
La cinta del director debutant Jaume Claret Muxart compta també amb les interpretacions de Bernat Solé, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Francesco Wenz i el solsoní Roc Colell. Precisament, Claret és un dels quatre aspirants al Gaudí a la Millor direcció novella, un guardó al qual també opten Gemma Blasco, per "La furia"; Gerard Oms, per "Molt lluny"; i Iván Morales, per "Esmorza amb mi".
Vuit nominacions
A més d’aquestes dues nominacions, el reconeixement assolit per "Estrany riu" es reflecteix en la candidatura a Millor pel·lícula, en competència amb "Esmorza amb mi", "Molt lluny", "Frontera" i "Wolfgang", aquestes dues darreres protagonitzades pel manresà Miki Esparbé. El llargmetratge té un total de vuit nominacions, un ampli repertori de candidatures que es completa amb les de Millor actriu secundària (Nausicaa Bonnín), Millor fotografia (Pablo Paloma), Millor música original (Nika Son) i Millor direcció de producció (Andrés Mellinas).
Els films que arriben a la gala del Liceu amb més nominacions són "Romería", de Carla Simón, amb 13; "Sirat", d’Oliver Laxe (que aspira a 2 Oscars), amb 12; i "Sorda", d’Eva Libertad, amb 10. "De sucre", amb el manresà Marc Buxaderas en un rol destacat, és candidat al Millor curtmetratge.
