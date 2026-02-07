Cine
On es poden veure les pel·lícules nominades als premis Gaudí?
Les majoria de films estan disponibles en diferents plataformes
Marta Cervera
La majoria de les pel·lícules nominades als premis Gaudí 2026 es van estrenar fa temps i estan disponibles en les plataformes. Només algunes encara es poden veure als cines, com ‘Frontera’, de Judith Colell, que a Barcelona programen tant l’Espai Texas com els Cinemes Girona. Respecte a la resta de candidates, aquesta és la llista d’on es poden trobar abans de la gala en la qual s’atorgaran els guardons aquest diumenge.
‘Esmorza amb mi’, d’Iván Morales, a Filmin.
‘Estrany riu’, de Jaume Claret Muxart, a Filmin i a Movistar Plus.
‘Molt lluny’, de Gerard Oms, a Filmin.
‘Wolfgang’, de Javier Ruiz Caldera, a Movistar Plus i disponible a Filmin i Prime Video.
‘Los Tortuga’, de Belén Funes, a Movistar Plus i disponible a Filmin i Prime Video.
‘Romería’, de Carla Simón, a Movistar Plus i disponible a Filmin i Prime Video.
‘Sirat’, d’Oliver Laxe, a Movistar Plus.
‘Sorda’, d’Eva Libertad, a Movistar Plus i dispobible a Filmin i Prime Video.
‘Tardes de soledad’, d’Albert Serra, a Movistar Plus i disponible a Filmin i Prime Video.
‘La fúria’, de Gemma Blasco, a Filmin, a Movistar Plus i a HBO Max.
‘Mi amiga Eva’, de Cesc Gay, a Movistar Plus.
‘La buena letra’, de Celia Rico, disponible a Filmin i a Movistar Plus.
‘Conclave’, d’Edward Berger (Regne Unit), a Movistar Plus.
‘Flow, un mundo que salvar’, de Gints Zilbalodis (Letònia), disponible a Filmin.
‘La semilla de la higuera sagrada’, de Mohammad Rasoulof (Alemanya), a Movistar Plus i a Filmin.
‘The Brutalist’, de Brady Corbet (Regne Unit), disponible a Filmin i a Movistar Plus.
‘Una quinta portuguesa’, a Filmin i a Movistar Plus.
‘La marsellesa de los borrachos’, de Pablo Gil Rituerto, a CaixaForum+.
‘Constel·lació Portabella’, de Claudio Zulian, a CaixaForum+.
