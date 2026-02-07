Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Unesco selecciona Barcelona com a capital mundial de l’arquitectura per al 2026

La capital catalana és la tercera a ostentar aquest títol, que es renova cada tres anys, després de Rio de Janeiro el 2020 i Copenhaguen aquest any

Vista de la Sagrada Família a Barcelona.

Vista de la Sagrada Família a Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

EFE

París

La Unescoi la Unió Internacional d’Arquitectes van anunciar aquest dilluns l’elecció de Barcelona com a capital mundial de l’arquitectura per al 2026, una iniciativa que busca remarcar el paper de l’arquitectura i la identitat de les ciutats, així com el seu desenvolupament sostenible.

La tercera capital del món a ostentar aquest títol, que es renova cada tres anys, després de Rio de Janeiro el 2020 i Copenhaguen aquest any.

«Barcelona continuarà construint sobre els èxits de Copenhaguen, transmetent com l’arquitectura i la cultura poden fer front als reptes actuals per al benefici públic mundial i les generacions futures», va assenyalar la directora de la Unesco, Audrey Azoulay, en un discurs a la capital de Dinamarca amb motiu del Congrés Mundial d’Arquitectes de la UIA.

Com a Capital Mundial de l’Arquitectura, Barcelona acollirà una sèrie d’actes al llarg del 2026 que es desenvoluparan en cooperació amb el Consell Superior dels

(CSCAE) i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

L’Ajuntament barceloní també «facilitarà un ampli programa d’esdeveniments, exposicions, activitats i empreses que demostrin i destaquin clarament el valor i la importància de la contribució de l’arquitectura i el disseny urbà al desenvolupament sostenible de la ciutat», va indicar en un comunicat la Unesco, que té la seva seu a París.

Això facilitarà, segons l’agència de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, «oportunitats d’aprenentatge públic» com tallers, conferències, festivals i visites centrades a descobrir «la identitat i el patrimoni arquitectònic i urbà únic de la ciutat, com a marc per a la coexistència de diverses comunitats amb necessitats diferents».



Barcelona va ser designada per recomanació d’un comitè conjunt de la Unesco i la UIA per a la capitalitat mundial de l’arquitectura, presidit per l’eminent arquitecte francès Dominique Perrault.

