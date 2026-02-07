Un viatge als inicis del moviment escolta a Manresa
L’Associació Memòria i Història de Manresa presenta un nou treball que recopila més de 700 fotografies de les primeres dècades dels agrupaments escoltes Cardenal Lluch, de nois, i del Carme, de noies, que es van acabar fusionant l’any 1976 sota el nom d’Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch, encara actiu avui dia
«En aquells anys foscos del franquisme, d’activitats d’esbarjo n’hi havia ben poques», per això els joves d’arreu van sentir el naixement del moviment escolta com un cop d’aire fresc.
A fi de recordar el gran valor que va tenir tant a nivell educatiu, com social i, fins i tot, polític, l’Associació Memòria i Història de Manresa presentarà un nou web amb més de 700 fotografies que repassen la trajectòria de l’Agrupament Escolta Cardenal Lluch (1951), el de nois, i l’Agrupament del Carme (1954), el de noies, que es van fusionar l’any 1976 sota el nom d’Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch.
El nou web que signen Teresa Torra i Joaquim Aloy, membres de memoria.cat, recull centenars de fotografies d’entre el 1951 i 1976 que mostren les activitats que se solien fer en aquests agrupaments, així com la seva història, una cronologia i un llistat amb els noms de tots els membres que van formar-ne part en aquell període. El treball es presentarà al Centre Cultural El Casino el dimarts 10 de febrer a les 6 de la tarda.
El treball va sorgir d’una forma ben espontània, quan l’antic membre de l’Agrupament Cardenal Lluch i coautor d’un recull fet pel seu 60è aniversari, Jordi Canet, va fer saber a Joaquim Aloy, ànima de memoria.cat, que conservava una gran quantitat de documents i fotografies estretament vinculats, tant en format físic com digitalitzat. «Era una llàstima que tot això es quedés guardat en una caixa agafant pols», comparteix Torra, que també n’havia format part durant molts anys, i per això es va encoratjar a engegar el treball.
«El veritable valor del web és que quedi constància de l’esforç que va fer l’escoltisme en aquells anys foscos del franquisme», manifesta. Llavors, afegeix, no hi havia gaires possibilitats d’esbarjo i les que tenien, «eren les que oferia el règim, per fer-nos adeptes a les seves idees».
L’escoltisme va arribar a Manresa, com també a moltes altres poblacions catalanes, sota el paraigua de les parròquies. «L’Església era molt oberta llavors i intentava contrarestar la ideologia que impeava al règim», explica Torra. Gràcies a aquest posicionament, milers de joves manresans van poder participar en sortides, activitats i reunions que «en qualsevol altre context estaven prohibides».
El seu gran pilar era l’educació en el lleure, potenciant el desenvolupament físic, però també el contacte amb la natura i valors com ara la solidaritat, el treball en equip i la responsabilitat social, cívica i nacional, «ja que tot ho fèiem en català». A més, apunta que els dos agrupaments, que es fusionarien en un de sol el 1976, ja des d’un principi van tenir la voluntat d’avançar cap a la coeducació, a fi de crear un espai conjunt de socialització i creixement conformat tant per nois com per noies.
L’arxiu de fotos recopilades és ja extensíssim, però des que van anunciar la presentació del nou web, els seus autors asseguren que no els paren d’arribar missatges d’antics membres que també en tenen. I si tenen la qualitat requerida, s’hi podran afegir en un futur. Aquest, sens dubte, és un clar signe de la forta empremta que ha deixat l’escoltisme de generació en generació fins al dia d’avui.
