L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES

Científiques de mar endins

Un nou volum de la col·lecció Noies STEAM del segell Alba Editorial explica la rellevància de diverses dones que van fer invents decisius

Il·lustració de la portada del llibre &quot;Històries inspiradores de les pioneres del mar&quot;

Il·lustració de la portada del llibre "Històries inspiradores de les pioneres del mar" / ALBA EDITORIAL

Toni Mata i Riu

Manresa

No va ser una poma com la que diu la llegenda que va desvetllar a Newton el misteri de la gravetat sinó una taronja la peça de fruita que va donar a Janet Taylor (1804 -1870) la idea que la terra no és rodona sinó una esfera i, per tant, calia adaptar els mapes a aquesta realitat per evitar que els vaixells naufraguessin. Casos com el de l’excepcional científica anglesa s’expliquen a les pàgines de «Històries inspiradores de les pioneres del mar», un catàleg d’esbossos biogràfics de dones que van contribuir, amb els seus invents, a fer més comprensible el mar i els seus misteris.

"Històries inspiradores de les pioneres del mar"

Elisabet Agea i Sílvia Díez

Alba Editorial

17,90 euros / 56 pàgines

Il·lustrat infantil

(També en castellà)

El llibre s’inscriu en la col·lecció Noies STEAM del segell Alba Editorial. Aquestes sigles remeten a les paraules «Science, Technology, Engineering, Arts and Mathemàtics», un projecte que promou la incorporació de la dona a aquests camps del coneixement tradicionalment copats pels homes. El volum, pensat per als infants, però que, ben segur, també agradarà a tothom a qui li caigui a les mans, explica com la Jeanne Barret (1740-1807) va idear el primer aquari per descobrir que els pops anomenats argonautes es feien la seva pròpia closca; o que Sarah Mather (1796-1868) va patentar el primer telescopi marí. Els seus noms ja són patrimoni del saber universal.

MÉS NOVETATS

"Pleibac"

Miren Amuriza

Club Editor

19,90 euros / 192 pàgines

Novel·la

Traducció de Pau Joan Hernández

Alguna cosa es va trencar durant l’adolescència entre la Jone i la Polly, amigues íntimes en l’Euskadi dels anys 90, els anys de la kale borroka. Un dia, la Jone comença a escriure a la Polly per retre comptes, i el seu monòleg desferma una tempesta de records.

"Albió"

Anna Hope

Amsterdam

24,95 euros / 464 pàgines

Novel·la

Traducció d'Esther Roig

Els tres germans Brooke es retroben a la mansió familiar del segle XVIII per enterrar el pare. Cadascun d’ells la seva pròpia idea del què vol fer amb la casa, com ara retornar-la a la natura o convertir-la en refugi d’elits. Una convidada sorpresa provocarà un gran trasbals.

"Obra poètica en prosa"

J. V. Foix

Edicions 62

23,90 euros / 704 pàgines

Poesia

El volum inclou l’obra poètica en prosa de Foix, és a dir, els llibres de prosa de creació vinculats al projecte del Diari 1918 i els llibres relacionats amb les arts plàstiques. També hi ha altres textos com Lletra a En Joan Salvat-Papasseit i Allò que no diu La Vanguardia.

"Coloquio de invierno"

Luis Landero

Tusquets

21,90 euros / 312 pàgines

Novel·la

En un hotel rural queden atrapats set persones i els dos hostalers durant el temporal de neu Filomena. Tenen menjar, però no cobertura ni la possibilitat de contactar amb l’exterior. Per això, decideixen passar l’estona explicant històries, confessions i retalls de vida.

"Art & Música"

Diversos autors

Enderrock Llibres

29 euros / 292 pàgines

Música

Autors com el manresà Joaquim Vilarnau signen els textos d’aquesta antologia gràfica de la discografia catalana. Un volum que uneix la música i l’art a través d’un centenar de portades de discos d’artistes com Miró, Tàpies, Fornas, Amat i Villuendas, entre altres.

"Quan convé seguem cadenes"

Sergi Raventós i Dolo Medina

Manifest

22 euros / 385 pàgines

Actualitat

Trenta-dos especialistes en diferents camp com l’economia, la política, la filosofia, el feminisme, l’ecologia i la salut mental aporten el seu punt de vista a la qüestió de la Renda Bàsica, que es perceb com una eina de justícia social i emancipació col·lectiva.

"Les receptes virals d'Ada Parellada"

Ada Parellada

Efadós

29,50 euros / 208 pàgines

Cuina

Receptari amb un centenar i mig de propostes que la coneguda cuinera Ada Parellada ha convertit en virals. Un llibre pels qui obren la nevera i pensen què poden cuinar. Cada capítol parteix d’un aliment concret.

"El petit Ling i el tigre daurat"

Pol Castellanos

Animallibres

10,95 euros / 64 pàgines

Infantil il·lustrat, + 6 anys

Ni les riqueses ni els regals no són suficients per al petit Ling, ni tampoc el magnífic palau on viu. El que de veritat voldria és trobar el misteriós tigre daurat. Mentre el busca, arribarà al cor de bosc i allà descobrirà quin és realment el sentit de la felicitat.

TEMES

