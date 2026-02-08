Jan Monter queda a les portes del Gaudí al millor intèrpret revelació
L’intèrpret de Castellbell i el Vilar era un dels nominats pel seu paper en la pel·lícula «Estrany riu»
Premi al millor curt per a «De sucre», amb l’actor manresà Marc Buxaderas
Regió7
L’actor castellvilarenc Jan Monter Palau no va poder aconseguir el guardó a la millor interpretació revelació en els Premis Gaudí, que es van entregar ahir a la nit a Barcelona. Era un dels nominats en aquesta categoria, que finalment va reconèixer la feina de Llúcia Garcia pel film Romería. L’estatueta va ser entregada per l’actor manresà Miki Esparbé.
En canvi, sí que va ser reconegut el curtmetratge De sucre, de Clàudia Cedó, on intervé un altre manresà, l’actor Marc Buxaderas, i que ja havia estat reconegut a la Seminci de Valladolid. La cinta, de 25 minuts, parla del desig de maternitat d’una dona amb diversitat funcional i parteix de la peça teatral Mare de sucre que també va posar dempeus la dramaturga i directora banyolina. També aspira als propers Goya.
Tornant a Monter, tampoc no va ser reconegut a millor direcció novella el director d’Estrany riu, Jaume Claret Muxart. El premi va ser per a Gemma Blasco per La furia. En aquest film, l’actor de Castellbell i el Vilar interpreta el paper del Dídac, un noi que viatja pel Danubi en bicicleta amb la família en el transcurs d’unes vacances que es veuen alterades quan entra en escena un jove enigmàtic que provoca sentiments nous al Dídac. Al costat de Monter, en el llargmetratge també hi apareixen Bernat Solé, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Francesco Wenz i el solsoní Roc Colell.
El rol de Jan Monter a Estrany riu no només va ser molt ben valorat pels acadèmics del cinema català en escollir-lo com un dels integrants del pòquer de candidats al premi de la categoria de Millor interpretació. També va seduir els responsables de votar les candidatures dels Premis Goya del cinema espanyol, que es lliuraran el proper dia 28 de febrer a l’Auditori del Fòrum de Barcelona.
