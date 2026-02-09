Les biblioteques del Casino i l'Ateneu les Bases munten els tallers "Recordem Manresa"
La iniciativa convida tothom qui ho vulgui a fer memòria de la ciutat d'abans a través de cinc sessions que es faran entre el febrer i l'abril
Les vivències personals, els records i les fotografies antigues són els recursos que es posaran sobre la taula en les cinc jornades del taller "Recordem Manresa", que se celebrarà a les biblioteques de l'Ateneu les Bases i el Casinoper fer memòria del passat de la ciutat.
El projecte vol rememorar com era la Manresa de fa unes dècades i percebre els canvis que s'han produït. La idea vol culminar en la realització d'una exposició que posi en relleu les experiències i els records dels participants.
Les persones que estiguin interessades a prendre part en la proposta poden adreçar-se a qualsevol de les dues biblioteques per inscriure's. De cada trobada se'n farà una sessió al Casino a partir de les 16 h i una altra a Les Bases a les 18 h.
Dimecres, primer torn
La primera sessió tindrà lloc aquest dimecres, 11 de febrer, amb el títol "El meu carrer, el meu barri", i el conductor de la trobada serà el geògraf i l'historiador Francesc Comas. Els participants parlaran de com era el seu barri.
El dimecres 25 de febrer, es parlarà de "Juguem al carrer", amb l'estudiós Ernest Molins, per departir sobre l'esport i el joc al carrer.
La tercera cita està prevista per al dimecres 11 de març, amb el tema "Avui és festa!", que dirigirà l'arxiver Marc Torras per tractar sobre les festes manresanes.
El dimecres 25 de març, l'activista cultural Joan Morros -a qui l'Ajuntament fa poc va concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural- moderarà la sessió "Les tardes de diumenge", en les quals es conversarà sobre l'oci i les tardes de diumenge.
La darrera trobada tindrà lloc el dimecres 22 d'abril, en la qual el mestre i geògraf Joan Maria Serra conduirà la xerrada "Sumem i llegim", que tractarà el tema de l'escola.
La iniciativa té el suport de l'Ajuntament de Manresa, les Biblioteques de l'Ateneu les Bases i el Casino, el Centre d'Estudis del Bages i la Diputació de Barcelona.
