Els artesencs SDP509 estrenen un nou tema
La pratenca Mar Pujol treu un tema amb Guillem Roma, el segon avançament de l'àlbum que prepara l'osonenc
L'alegria de viure impregna el primer senzill del nou disc del grup d'Artés SDP509, "Són coses de la vida", que es podrà escoltar a partir d'aquest dimarts, 10 de febrer, a les plataformes digitals. SDP509 és una de les formacions joves amb més anomenada a la Catalunya Central i reprèn l'activitat després d'una aturada temporal.
El grup té la mirada posada en un nou EP. El tema és una "rumba primaveral, energètica i vital", tal com expliquen, una història "de comiat, creixement i reconciliació amb el passat", amb una lletra que parla d'amor. Com canten en la tornada, "T'acompanyo en el sentiment, són coses de la vida. SI tu te'n vas anar jo et dic adéu".
La instrumentació amb guitarra i trompeta convida al ball i una actitud festiva a través d'una peça que parla de deixar anar llast, gaudir el que s'ha viscut i agafar-se la vida amb alegria.
Els SDP509 són Pau Crusellas, Joan Altimira i Josep Forcada (veus), Sergi Padilla (guitarra), Joan Candàliga (trompeta) i Marc Riera (productor juntament amb Forcada).
Duet de la Mar Pujol i el Guillem Roma
La cantant de Prats de Lluçanès Mar Pujol suma la seva veu al segon senzill del nou àlbum de l'osonenc Guillem Roma. Un to oníric i íntim condensa l'esperit d'una cançó, "Escoltar-nos de prop", que és el segon avançament del nou treball discogràfic de Roma i es pot escoltar a partir d'aquest dimarts a les plataformes de streaming musical.
La unió de les dues veus, amb un acompanyament d'atmosferes envolvents i sonoritats electròniques, crea el clima necessari per parlar de la importància d'escoltar-se, de l'amor i la tendresa. "En un món on tothom parla, on hi ha soroll per tot arreu, notícies, virtualitat, egos, ... escoltar, observar i sentir es torna revolució", apunta Roma.
La música i la lletra són de Guillem roma, la producció de Didak Fernández i Adri González (de Trampoline Music Studio) i el mateix Roma, la interpretació dels dos artistes esmentats, a més de Fernández i González, el mix de Panxii Badii i el màster de Víctor García.
Sobre la col·laboració amb la lluçanenca, Roma explica que "Amb la música passa que a vegades sens una connexió amb algú amb qui has compartit poc o res però saps que hi ha algun lloc dels universos de cada un que és comú i aquesta cançó crec que estava en aquest lloc on el meu univers es trobava amb el de la Mar Pujol".
Guillem Roma estrenarà el disc el 28 de març a Girona en el Festival Strenes, i actuarà també el 16 d'abril a la sala Razzmatazz de Barcelona dins del Festival Empremtes.
