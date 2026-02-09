Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Museu de Manresa presenta en societat el seu fons de fotografia

L'equipament inaugurarà el 19 de febrer una exposició que per primer cop mostra la col·lecció que es va iniciar fa trenta anys

Vista del Museu del Barroc-Museu de Manresa

Vista del Museu del Barroc-Museu de Manresa / ARXIU/GEMMA CAMPS

Toni Mata i Riu

Manresa

El Museu de Manresa presentarà el dijous 19 de febrer el seu fons fotogràfic per primer cop a través de l'exposició "La fotografia al museu. Compromís per a una col·lecció". Una notícia positiva per a un equipament que funciona a mig gas, amb el Museu del Barroc en marxa des de fa un parell d'anys, però amb les col·leccions locals encara al magatzem a l'espera que es completi el projecte de tot l'edifici, amb el trasllat de l'Arxiu a una nova arquitectura al costat de l'Ajuntament.

"La fotografia al museu. Compromís per a una col·lecció" s'inaugurarà dijous vinent a les 17.30 h a la Sala del Claustre del Museu de Manresa per visibilitzar la col·lecció de fotografia. El projecte té la col·laboració de Foto Art Manresa, entitat que enguany celebra mig segle de vida i és l'administradora de la Festa de la Llum.

L'accés a l'exposició serà gratuït, de dijous a dissabte, de 10 a 18 h, i els diumenges i festius, de 10 a 15 h. Es podrà veure fins al 15 de març.

Activitats complementàries

Visites comentades, amb el comissari, Enric Casas.

Diumenge, 22 de febrer, a les 11 h.

Dissabte, 14 de març, a les 11 h.

Taller de càmera minutera, amb Carme Santaeulàlia.

Dissabte, 28 de febrer, a les 10.30 h.

Conferència: "Passat i present de la fotografia analògica en blanc i negre", amb Albert Vidal.

Dijous, 5 de març, a les 18 h.

Activitats gratuïtes, amb reserva prèvia a través de museudemanresa.cat i 93 874 11 55.

Un repertori de 23 autors

El comissari de la mostra és Enric Casas Bardolet, qui juntament amb l'equip del museu ha muntat una mostra que aplegarà obra de 23 autors locals. La mirada és volgudament transversal, amb fotografies d'estils, èpoques i procedències diverses, i s'ensenya el fons del centre des de dues perspectives. D'una banda, la fotografia com a document que explica la seva època; de l'altra, la tècnica posada al servei de la creativitat artística i narrativa.

L'exposició inclourà dues obres que tenen un gran valor històric i documental per la ciutat: la fotografia més antiga conservada de Manresa, feta per Charles Clifford el 1860, l'original de la qual es troba a la Biblioteca Nacional de Madrid, i una imatge de Josep M. Rosal cedida per l'Arxiu Comarcal del Bages.

La imatge de Clifford que es considera la fotografia més antiga de Manresa conservada

La imatge de Clifford que es considera la fotografia més antiga de Manresa conservada / AJVMP

Un llegat de trenta anys

La voluntat dels organitzadors és posar de manifest el valor de la fotografia com un dels elements clau del museu. Les primeres imatges van ingressar a l'equipament de la Via Sant Ignasi fa uns trenta anys, i des d'aleshores s'han anat sumant nous fons a la col·lecció, que inclou obres i objectes de nombroses disciplines artístiques.

El museu participa en diverses manifestacions que tenen la fotografia al centre, com la convocatòria del Premi Modest Francisco, que ja porta setze edicions, i col·labora amb entitats com Foto Art Manresa.

