Cine

On es poden veure les pel·lícules nominades als premis Gaudí?

Les majoria de films estan disponibles en diferents plataformes

Fotograma de ‘Sirat’, d’Oliver Laxe, nominada als Gaudí, als Goya i als Oscars.

Fotograma de ‘Sirat’, d’Oliver Laxe, nominada als Gaudí, als Goya i als Oscars.

Marta Cervera

Barcelona

La majoria de les pel·lícules nominades als premis Gaudí 2026 es van estrenar fa temps i estan disponibles en les plataformes. Només algunes encara es poden veure als cines, com ‘Frontera’, de Judith Colell, que a Barcelona programen tant l’Espai Texas com els Cinemes Girona. Respecte a la resta de candidates, aquesta és la llista d’on es poden trobar abans de la gala en la qual s’atorgaran els guardons aquest diumenge.

‘Esmorza amb mi’, d’Iván Morales, a Filmin.

‘Estrany riu’, de Jaume Claret Muxart, a Filmin i a Movistar Plus.

‘Molt lluny’, de Gerard Oms, a Filmin.

‘Wolfgang’, de Javier Ruiz Caldera, a Movistar Plus i disponible a Filmin i Prime Video.

‘Los Tortuga’, de Belén Funes, a Movistar Plus i disponible a Filmin i Prime Video.

‘Romería’, de Carla Simón, a Movistar Plus i disponible a Filmin i Prime Video.

‘Sirat’, d’Oliver Laxe, a Movistar Plus.

‘Sorda’, d’Eva Libertad, a Movistar Plus i dispobible a Filmin i Prime Video.

‘Tardes de soledad’, d’Albert Serra, a Movistar Plus i disponible a Filmin i Prime Video.

‘La fúria’, de Gemma Blasco, a Filmin, a Movistar Plus i a HBO Max.

‘Mi amiga Eva’, de Cesc Gay, a Movistar Plus.

‘La buena letra’, de Celia Rico, disponible a Filmin i a Movistar Plus.

‘Conclave’, d’Edward Berger (Regne Unit), a Movistar Plus.

‘Flow, un mundo que salvar’, de Gints Zilbalodis (Letònia), disponible a Filmin.

‘La semilla de la higuera sagrada’, de Mohammad Rasoulof (Alemanya), a Movistar Plus i a Filmin.

‘The Brutalist’, de Brady Corbet (Regne Unit), disponible a Filmin i a Movistar Plus.

‘Una quinta portuguesa’, a Filmin i a Movistar Plus.

‘La marsellesa de los borrachos’, de Pablo Gil Rituerto, a CaixaForum+.

‘Constel·lació Portabella’, de Claudio Zulian, a CaixaForum+.

