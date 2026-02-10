Els Premis Gaudí reconeixen el talent de la Catalunya Central
El certamen del cinema català va guardonar o nominar films amb quatre intèrprets del territori: la igualadina Llúcia Garcia, els manresans Marc Buxaderas i Miki Esparbé i el castellvilarenc Jan Monter
Quatre noms propis amb denominació d’origen a la Catalunya Central destaquen per activa i per passiva en el balanç dels Premis Gaudí, amb els quals la cinematografia catalana va viure diumenge a la nit la seva gran festa anual. La igualadina Llúcia Garcia va ser reconeguda amb el guardó a la Millor interpretació revelació, al qual també aspirava el jove Jan Monter, de Castellbell i el Vilar. Dos actors de Manresa que no estaven nominats també van tenir la seva quota de protagonisme perquè els films on tenen papers de primer ordre van ser reconeguts: Miki Esparbé, que surt a "Frontera", Gaudí a la Millor Pel·lícula; i Marc Buxaderas, un dels artífexs interpretatius del curtmetratge "De sucre", que es va endur l’estatueta de la categoria.
«Quina pujada d’adrenalina», va reconèixer ahir Buxaderas l’endemà de veure com la cinta de 25 minuts que dirigeix Clàudia Cedó es convertia en el millor curtmetratge de la temporada a parer dels acadèmics. "De sucre" explica la història de l’Andrea, una dona de 30 anys amb discapacitat intel·lectual que vol ser mare, un desig que no comparteixen els seus pares i la fundació on viu. «Jo faig el paper d’un altre usuari del centre a qui l’Andrea parla de les seves intencions», explica el manresà.
El treball premiat diumenge al Liceu parteix de l’obra "Mare de sucre", que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya i va fer gira pel país. El debut de Cedó, directora del projecte Escenaris Especials que treballa la creació de muntatges escènics amb actors amb diversitat funcional, també tindrà una versió cinematogràfica de metratge llarg, amb la pel·lícula que es rodarà aquest estiu.
La cinta es va veure per primer cop a la Seminci de Valladolid, el mes d’octubre del 2024, on va ser premiat com a millor curtmetratge del premi Jurat Jove i va obtenir una Menció Especial. S’ha projectat en festivals arreu del món i va ser distingit com a millor curt al Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, a Manresa. La propera parada, els Goya del 28 de febrer, també a Barcelona.
Una de les triomfadores de la gala va ser Llúcia Garcia Torras, pel paper protagonista a "Romería", el film autobiogràfic de Carla Simón. La igualadina, que viu des de fa anys a Barcelona, i és neta del conegut historiador Josep Maria Torras i Ribé, va admetre que la situació se li feia molt «estranya» perquè no tenia cap intenció de ser actriu. Garcia va entrar en aquest món quan un responsable de càsting la va aturar pel carrer a la capital catalana. «Gràcies per ensenyar-me a fer això», va dir la jove a la directora, tan emocionada com la seva germana gran, que mirava l’escena des de la platea.
El guardó se’l va disputar Garcia amb tres altres intèrprets, un d’ells Jan Monter, el jove de Castellbell i el Vilar elogiat pel paper que fa a "Estrany riu". El Gaudí no va ser per ell, però en els Goya és un dels nominats a actor revelació.
Miki Esparbé va comentar dies enrere a Regió7 que «ens feia il·lusió que la gent veiés una part de la nostra història no gaire coneguda». A "Frontera", de Judith Colell, el manresà interpreta el Manel Grau, un perdedor de la guerra que el 1943 desobeeix el règim franquista i ajuda una veïna a passar gent que fuig del feixisme.
