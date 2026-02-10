Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rosalía anuncia videoclip de 'Sauvignon blanc'

La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha compartit a les seves xarxes imatges i petits fragments del vídeo que publicarà aquest dimecres

Rosalía en una de les imatges penjades a Instagram abans de l'anunci del videoclip de 'Sauvignon blanc'

Alba Díaz

Manresa

Rosalía estrenarà nou videoclip aquest dimecres. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha escollit 'Sauvignon Blanc', un dels temes dels seu darrer treball discogràfic 'Lux', com a cançó per protagonitzar la seva pròxima producció visual. Així ho ha fet saber l'artista a través de les seves xarxes socials, on els darrers dies ha anat publicant pistes i avui mateix ha confirmat amb la publicació d'un avançament del clip.

En el fragment publicat aquest dimarts, es pot veure una Rosalía amb un vestit granat i un collar de perles estirada al terra d'una esplanada al mig del no-res. Un tot-terreny s'aproxima a la cantant i, en una seqüència diferent, se la veu a l'interior del vehicle amb actitud fatxenda, mentre de fons sonen al piano alguns acords de 'Sauvignon Blanc'.

Dilluns mateix, l'artista va publicar al seu perfil d'Instagram un carrusel d'imatges acompanyades de tres 'emojis' d'una càmera de vídeo. Entre les fotografies, es pot veure Rosalía en el que sembla ser un set de rodatge, també tocant el piano i bevent una copa de vi blanc. Particularment, del celler hongarès Tokaj-Oremus.

Segons ha comunicat la mateixa cantant, el videoclip s'estrenarà aquest dimecres a les 18 hores.

