Rosalía anuncia videoclip de 'Sauvignon blanc'
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha compartit a les seves xarxes imatges i petits fragments del vídeo que publicarà aquest dimecres
Rosalía estrenarà nou videoclip aquest dimecres. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha escollit 'Sauvignon Blanc', un dels temes dels seu darrer treball discogràfic 'Lux', com a cançó per protagonitzar la seva pròxima producció visual. Així ho ha fet saber l'artista a través de les seves xarxes socials, on els darrers dies ha anat publicant pistes i avui mateix ha confirmat amb la publicació d'un avançament del clip.
En el fragment publicat aquest dimarts, es pot veure una Rosalía amb un vestit granat i un collar de perles estirada al terra d'una esplanada al mig del no-res. Un tot-terreny s'aproxima a la cantant i, en una seqüència diferent, se la veu a l'interior del vehicle amb actitud fatxenda, mentre de fons sonen al piano alguns acords de 'Sauvignon Blanc'.
Dilluns mateix, l'artista va publicar al seu perfil d'Instagram un carrusel d'imatges acompanyades de tres 'emojis' d'una càmera de vídeo. Entre les fotografies, es pot veure Rosalía en el que sembla ser un set de rodatge, també tocant el piano i bevent una copa de vi blanc. Particularment, del celler hongarès Tokaj-Oremus.
Segons ha comunicat la mateixa cantant, el videoclip s'estrenarà aquest dimecres a les 18 hores.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat