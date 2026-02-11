Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El festival de fotografia FineArt proposa 35 exposicions en 14 espais d'Igualada

El certamen tindrà lloc del 27 de febrer al 22 de març i oferta 36 activitats complementàries entre visites, tallers i xerrades

Dues visitants miren les fotografies d'una de les exposicions del FineArt de l'any passat

Dues visitants miren les fotografies d'una de les exposicions del FineArt de l'any passat / OSCAR BAYONA

Toni Mata i Riu

Manresa

El festival de fotografia FineArt Igualada proposa 35 exposicions per a la 14a edició, que se celebrarà el 27 de febrer al 22 de març en 14 espais de la ciutat. El certamen reivindica enguany el concepte de comunitat i oferta fins a 36 activitats complementàries, entre visites comentades, tallers, xerrades i trobades amb artistes.

En la presentació realitzada avui a la capital de l'Anoia, els directors del projecte, Ramon Muntané i Roger Mula, han apuntat que "al llarg de catorze edicions, hem vist com FineArt ha anat teixint una xarxa de relacions que va molt més enllà de la programació anual. La paraula comunitat defineix molt bé el que passa aquí: artistes que col·laboren, entitats que sumen esforços i un públic que se sent part del projecte".

Diferents maneres de veure el món

El concepte de comunitat es desplega tant en algunes de les mostres com en la manera de treballar de l'organització. En aquest sentit, els principals responsables del certamen han afegit que el FineArt ha consolidat una xarxa de complicitats amb entitats culturals, centres de formació, associacions fotogràfiques, espais de creació contemporània, escoles d'art i fotografia i col·lectius del territori".

"Retratos de familia", d'Estela de Castro, posa en qüestió la visió antropocèntrica de la família i reivindica les que són multiespècie, és a dir, aquelles on els animals són membres de ple dret. Elisa Miralles i Lurdes R. Basolí presenten el projecte #Serlobas, que busca la col·lectivitat com a mètode fotogràfic i espai de cura, escolta i celebració de la diversitat corporal. "Pequeños. Más allá de la estatura: historias de dignidad y valor" és un projecte documental de Benito Román sobre les persones de talla baixa, que va retratar entre 1979 i 1984. "Together", d'Elisenda Pons, mostra experiències de vida comunitària i fa una reflexió sobre la manera com ens relacionem les persones.

Una de les fotografies de l'exposició "Pequeños", de Benito Román / BENITO ROMÁN

Konvent porta el Mediterrani a l'Anoia

En l'extens catàleg de fotògrafs presents al FineArt d'enguany trobem Sigfrid Casals, que a "El plaer de mirar (1976-1996)" fa un elogi de l'observació de la vida al carrer. Francesc Fàbregas retrata figures de la música més enllà de l'escenari a "En directe". Roger Grasas posa el focus en les fronteres i la deshumanització de les polítiques migratòries a "MURS". Per la seva part, el col·lectiu cultural Konvent serà present al festival amb "Mediterrani expandit", una mostra col·lectiva d'artistes del Magreb i el Pròxim Orient que van fer estada al centre berguedà.

En clau local, un dels projectes vinculats a l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, entitat impulsora del festival, és l'exposició d'homenatge a Joan Tomàs Tomàs, la del 75è Ibèric Trofeu Pell i "La Cultural" de Xavi Méndez, amb un recull de portades de la revista.

Un espai de trobada

Per la seva part, la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, Carme Riera, ha destacat que "FineArt és molt més que un festival d'exposicions, és un espai de trobada. Genera vincles entre artistes, entitats i ciutadania i projecta Igualada com una ciutat que aposta per la cultura com a eina de cohesió i pensament crític".

