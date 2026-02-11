Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rosalía levita al nou videoclip de ‘Sauvignon blanc’, un brindis per desprendre’s del material al desert

L’artista ha publicat dues versions sorpresa de ‘Sauvignon Blanc’ a totes les plataformes digitals de manera simultània: ‘A Cappella’ i ‘Instrumental’

Rosalía, en una imatge promocional

Rosalía, en una imatge promocional / Sony

Leticia Blanco

Barcelona

Rosalía ha llançat aquesta tarda, a les 18 hores, la cançó ‘Sauvignon blanc’, el tercer videoclip de ‘LUX’. La peça de la cantant de Sant Esteve Sesrovires està dirigida per l’estatunidenc Noah Dillon, artista, fotògraf, director i músic resident a Los Angeles, membre fundador de la banda The Hellp i col·laborador del difunt dissenyador Virgil Abloh.

El videoclip comença amb una Rosalía estirada a terra en un desert, envoltada d’una polseguera mística i amb un vestit fosc de tirants. A poc a poc sembla despertar d’un letarg. Un Rolls-Royce, esmentat a la cançó, s’acosta i se n’obren les portes, però no en surt cap figura humana, només s’aixeca més pols. Poc després, una presència invisible l’eleva del terra i fa que la cantant sembli levitar, una mica com al videoclip de ‘Love again’ de Dua Lipa, on l’artista acabava cavalcant un cavall invisible.

El videoclip alterna l’acció de rescat de Rosalía al desert amb plans a l’interior del cotxe, en què la catalana interactua amb unes mans masculines negres que molts ja han interpretat com una picada d’ullet a un dels videoclips més cèlebres i polèmics de Madonna, ‘Like a prayer’, en què apareix la figura d’un sant negre i que va ser qualificat de blasfem pel Vaticà. Joan Pau II va animar aleshores a boicotejar l’artista d’origen italià.

Les connotacions religioses del videoclip són múltiples: des del crucifix penjat al cotxe fins al collaret de perles blanques en forma de rosari que porta l’artista, o el gest de recat d’ajustar-se el tirant del vestit. La il·luminació mística al desert remet a passatges bíblics recurrents, de Pau de Tars a Moisès. La imatge d’“emborratxar-se de Déu”, aquí personalitzada en la copa de Sauvignon blanc, és una de les al·legories utilitzades per poetes místics com Rumi o Santa Teresa de Jesús per narrar la il·luminació espiritual. El foc final del videoclip, en què se superposen el Rolls-Royce en flames i el cap de l’artista, també parla d’una combustió purificadora que condueix cap a la llum.

L’artista ha publicat dues versions sorpresa de ‘Sauvignon Blanc’ a totes les plataformes digitals de manera simultània: ‘A Cappella’ i ‘Instrumental’.

‘Sauvignon blanc’ és la cançó número 13 de ‘LUX’, on la veu de la catalana i un piano són els dos protagonistes d’un tema en què Rosalía narra com es desprèn de tot allò material, des dels seus Jimmy Choo fins a les perles, el caviar i fins i tot el seu piano de paret, perquè només necessita l’amor diví. Una peça de delicat crescendo en què insisteix en una idea recurrent al disc: la d’un Déu amb un “mi” al davant, fent-lo seu i donant a entendre que cadascú pot trobar la fe allà on vulgui. En realitat, la cançó admet múltiples interpretacions, ja que l’amor al qual s’al·ludeix no és romàntic. Els crèdits són d’ella i de The Dream, estret col·laborador de Beyoncé.

‘Sauvignon blanc’ és el tercer videoclip de ‘LUX’. El primer va ser ‘Berghain’, el 27 d’octubre, abans del llançament del disc el 7 de novembre. El segon va ser ‘La perla’, la cançó més escoltada del disc, amb 217.540.095 reproduccions fins avui només a Spotify. Si el primer estava filmat per un dels seus primers col·laboradors, el madrileny Nicolás Méndez, fundador de la productora barcelonina Canadá (responsable també de ‘Malamente’ i ‘Pienso en tu mirá’), el segon portava el segell creatiu de Pilar Vila, la seva germana, i està dirigit per l’estatunidenc-colombià Matías Vásquez, conegut com Stillz, responsable dels visuals del famós TikTok Live de Motomami (2022) i del clip de ‘La noche de anoche’, on Rosalía canta amb Bad Bunny, l’actual rei del pop.

