Bages Centre projectarà els cinc documentals nominats als Goya
La gala dels premis que lliura l’acadèmia espanyola se celebrarà el 28 de febrer a Barcelona i prèviament se celebraran diverses activitats per promocionar el certamen
L’infern de Gaza, la trajectòria del cineasta Eloy de la Iglesia, la vida d’Antonio Flores, la soledat del torero davant de l’animal i la subhasta d’un Caravaggio són els temes dels cinc projectes cinematogràfics nominats enguany a la categoria de Millor documental dels Premis Goya, la gala dels quals se celebrarà el dissabte 28 de febrer al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Prèviament, del 16 al 20 de febrer, el multicines Bages Centre projectarà les cintes, una per dia, a les 19.30 h, i al preu de 2 euros, com una de les nombroses activitats prèvies que se celebraran a l’entorn de la cerimònia del cinema espanyol.
El documental és un gènere en auge que produeix regularment llargmetratges de gran qualitat. No en va, a Manresa té un gran predicament, com ho demostra la projecció d’El Documental del Mes, que té lloc periòdicament a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om.
En aquest indret, precisament, es va celebrar a mitjan gener la segona edició del Fòrum de Documentalistes, una altra convocatòria que es va iniciar l’any passat prèvia a la celebració dels Goya. En aquesta ocasió, es van dur a terme diverses taules rodones amb una extensa nòmina de primeres espases del gènere a l’estat. Tal com va afirmar aquell dia Aleix Farrés, el responsable de la Manresa Film Office, «volem que Manresa es converteixi en un plató de cinema, també de no-ficció», en referència al bon nom que té la ciutat en la indústria del setè art com a escenari de localitzacions de pel·lícules de ficció, sèries televisives i publicitat.
L’horror de Gaza
Els cinc documentals que aspiren a l’estatueta amb el bust de l’artista Francisco de Goya tracten temàtiques ben diferents i amb mirades molt particulars. Tres de les cintes tenen noms propis com a protagonistes: el del torero Andrés Roca Rey en la producció "Tardes de soledad" d’Albert Serra; el de l’artista Alba Flores fent-se preguntes sobre el seu pare, el desaparegut i recordat Antonio Flores; i el d’Eloy de la Iglesia, un cineasta que va ser alhora un lluitador contra la censura, va patir la drogoaddicció i va viure intensament la passió pel cinema, una figura que Elena Molina i Isaki Lacuesta desxifren en la cinta que dirigeixen.
Les altres dues propostes tracten qüestions més corals. Hernán Zin és al capdavant d’un film que documenta l’horror que Israel ja porta dos anys i mig aplicant a Gaza. Per la seva part, Álvaro Longoria recupera la singular història de la subhasta d’un Caravaggio que va acabar en mans anònimes, es va exposar uns mesos al Prado i avui en dia es desconeix on para.
«Estrany riu», a la Filmoteca
En una altra de les prèvies dels Goya, avui (21 h) es pot veure a la Filmoteca de Catalunya la pel·lícula "Estrany riu", per a la qual el jove actor Jan Monter, de Castellbell i el Vilar, està nominat en l’apartat de Millor actor revelació.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu