Figura icònica
Van Morrison torna a Barcelona després de nou anys d’absència
El músic nord-irlandès, que fa tres setmanes va publicar un nou àlbum, ‘Somebody tried to sell me a bridge’, oferirà un concert a l’Auditori del Fòrum integrat a la celebració dels 60 anys del Festival de Jazz de Barcelona
Jordi Bianciotto
Van Morrison trencarà aquest any un llarg període d’absència als escenaris de Barcelona amb un concert que tindrà lloc el 3 de juliol a l’Auditori del Fòrum. El cantant i compositor nord-irlandès va actuar per última vegada a la ciutat el 2017 (dins del festival Primavera Sound) i la seva última actuació en sala va ser dos anys abans, el 2015 (al Liceu). La seva tornada va a càrrec del Festival de Jazz de Barcelona, que integra el seu il·lustre nom al cartell amb què commemora els seus 60 anys de programació. Serà la primera vegada que actua a l’escenari del Fòrum.
L’autor d’àlbums de referència com ‘Astral weeks’ (1968) o ‘Moondance’ (1970), la música del qual parteix dels patrons del rhythm’n’blues i el rock per integrar ingredients de jazz i folk, vindrà en un moment d’alta productivitat editorial, en què continua publicant un o dos discos per any, ritme molt inhabitual en els artistes de la seva generació (el 31 d’agost va complir 80 anys). Només sis mesos després de llançar el seu últim àlbum, ‘Remembering now’, amb cançons originals, fa tres setmanes va publicar un altre treball,Somebody tried to sell me a bridge’, aquest dominat per les adaptacions de clàssics del blues i del rock and roll primigeni, d’autors com John Lee Hooker, Willie Dixon o Fats Domino.
Més enllà del disc del moment, Van Morrison sol oferir recorreguts panoràmics pel seu catàleg, canviants d’una nit a l’altra, i en les seves últimes compareixences no han faltat peces icòniques com ‘Into the mystic’ o ‘Moondance’, així com fites dels seus temps amb Them, als anys 60, com ‘Baby please don’t go’ o ‘Gloria’. El Festival de Jazz de Barcelona amplia amb ell el seu programa, que ofereix a altres noms internacionals, com Pat Metheny, Marcus Miller (en homenatge a Miles Davis) o Branford Marsalis & Dianne Reeves. Les entrades per a aquest concert sortiran a la venda el 17 de febrer a les 12.00 hores a la web del festival.
