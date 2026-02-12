Solsona i Santa Margarida de Montbui acolliran actes del Dia Mundial de la Poesia
La celebració s'estén enguany a nou poblacions catalans entre el 15 i el 25 de març
Blai Bonet és l'autor del poema unitari triat aquest 2026, "Foc d'ocell"
La descentralització que promou l'organització del Dia Mundial de la Poesia a Catalunya per a la dinovena edició portarà actes literaris a Solsona i Santa Margarida de Montbui, a més d'altres localitats del país. La intenció de la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO és escampar el fet poètic arreu del territori català i, entre el 15 i el 25 de març, se celebraran activitats a nou poblacions: a més de les esmentades, també hi ha Tremp, Lleida, el Pont de Suert, Tarragona, Tortosa, Barcelona i Girona.
Acció en un iglú a Mont-Àgora
L'Espai de les Arts i el Coneixement Mont-Àgora, de Santa Margarida de Montbui, serà escenari el dijous 19 de març (18 h) de l'acció "Poesia d'alçada", una proposta de poesia, música i dansa que tindrà la participació de Sílvia Amigó, Leo Tejedor, Bàrbara Meneses i representants d'entitats i autors de la vegueria del Penedès. El muntatge tindrà lloc a l'interior d'un iglú de vent, una arquitectura efímera que s'instal·larà dins de Mont-Àgora.
Ruta per Solsona
Dos dies després, el dissabte 21 de març, serà el torn de Solsona amb una ruta pel centre històric que portarà el títol "Solsona: espais singulars, veus poètiques". Les arts escèniques, la música i la poesia es desplegaran juntes gràcies a la intervenció de Caro Von Arend, de la Fundació Miquel Martí i Pol, Laia Malo, Carles Rebassa, Anna Montraveta, Guillem Gisbert i Anna Castillo. De les 10.30 a les 13.30 h, la ruta anirà de la plaça Ramon Llumà fins a la plaça del Palau Episcopal.
Des del 2008 a Catalunya
Les activitats previstes arreu del país volen fomentar la lectura de poesia, l'arrelament territorial, la participació comunitària i la diversitat de llenguatges artístics. El Dia Mundial de la Poesia es va instaurar el 1999 a través de la UNESCO i, a Catalunya, se celebra des del 2008. Amb la descentralització, s'amplia no només l'abast geogràfic de les activitats sinó també el marc temporal del 21 de març.
ACTIVITATS PROGRAMADES
Diumenge 15 de març, a les 12 h. Espectacle de poesia i arts escèniques "La balada de l’hivern", a l’Espai Cultural La Lira de Tremp, amb Eduard Muntada i Lluís Cartes, com a director i com a compositor i director musical, respectivament, i músics i actors voluntaris del territori.
Dimecres 18 de març, a les 20 h, al Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida es podrà veure "El verd també era", un espectacle musical que s’acosta a l’obra poètica de Blai Bonet més enllà de la paraula. L’espectacle, programat amb la complicitat del Festival de Poesia de Lleida, és una creació de la companyia Però més coses, formada per Miquel Aguiló, Clara Fiol, Joan Vallbona, Maya Triay, Mariona Jaume, Aina Crespí, Lluc Martí i Juanro Campos.
Dijous 19, a les 18 h, hi haurà l’acció de poesia, música i dansa "Poesia d’alçada", amb Sílvia Amigó, Leo Tejedor, Barbara Meneses i representants d’entitats i autors de la vegueria del Penedès. L’acte es farà a l’interior d’un iglú de vent, espai d’arquitectura efímera que s’instal·larà a Mont-Àgora, Espai de les Arts i el Coneixement de Santa Margarida de Montbui.
Dijous 19 a les 19 h, a la Biblioteca Municipal del Pont de Suert es podrà veure l’espectacle de poesia i música "Clementina em dic", amb Carme Callol, Noemí Morral, Montserrat Morral i persones voluntàries de l’Àrea d’Atenció a Persones Nouvingudes del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
Divendres 20, a les 18 h, el Mèdol. Centre d’Arts Contemporànies a Tarragona oferirà l’acció d’arts visuals i poesia "del vrs al pxl", la primera presentació pública d’un procés creatiu gestat pels alumnes del batxillerat artístic plàstic de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus, inspirat en la temàtica dels amors en l’obra poètica dels tres autors, celebrats enguany, i desenvolupat amb la dinamització literària de la poeta Meritxell Cucurella-Jorba i la mediació artística d’Oriol Parés. L’acció serà possible amb la col·laboració del festival POESSIA.
Divendres 20, a les 19 h, a la Sala d’exposicions dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, es podrà gaudir de l’acte de poesia i música "Veus mediterrànies: d’al-Turtuší a Blai Bonet", consistent en lectures poètiques de l’alumnat del Consorci Per a la Normalització Lingüística, el col·lectiu literari diLLUMS d’Arts al forn, el Col·lectiu Síndrome de Down i editors de la revista Solstici, i l’actuació musical d’Arturo Gaya, amb extractes del seu últim treball "Ets tan pobre que només tens diners".
Dissabte 21, a les 10.30 h, el centre històric de Solsona acollirà la ruta "Solsona: espais singulars, veus poètiques", que maridarà poesia, arts escèniques i música de la mà de Caro Von Arend de la Fundació Miquel Martí i Pol, Laia Malo, Carles Rebassa, Anna Montraveta, Guillem Gisbert i Anna Castillo. La ruta, que s’allargarà fins a les 13.30 h, començarà a la plaça Ramon Llumà i traçarà un itinerari fins a la plaça del Palau Episcopal.
Dissabte 21, a les 19 h, a Barcelona el CCCB acollirà l’acte "Que vingui el sol com una festa", que aplegarà una intervenció audiovisual, poesia, música i dansa a càrrec d’Andrea Galano Toro, Rocío Gómez, Oriol Sauleda, L’Arannà i la companyia Laia Santanach.
Dimecres 25, a les 19.30 h, a Girona es programarà "Via Verbi. Un viatge del mot al techno", una acció poètica en forma d’itinerari urbà i un concert per part de Gregotechno, que versionarà textos literaris creats expressament per Pol Guasch, Jaume Coll Mariné, Laia Llobera i Clara Ballart. La doble proposta tindrà lloc al centre de la ciutat i a l’Auditori del Centre Cultural de La Mercè, respectivament, amb la col·laboració del Festival MOT de literatura de Girona i Olot.
El Dia Mundial de la Poesia manté la iniciativa de triar un poema unitari, que enguany és "Foc d'ocell", de Blai Bonet. Així mateix, també es vol dedicar la jornada a tres figures de les quals enguany es commemoren aniversaris: Clementina Arderiu, Joan Alcover i el mateix Blai Bonet, a partir dels conceptes de l'amor, la mort i l'espiritualitat tan presents en les seves obres.
Els promotors del Dia Mundial han imprès un fullet amb la traducció del poema de Blai Bonet -de qui es recorda aquest 2026 que va néixer fa cent anys- a vint llengües, entre les quals les que són cooficials a l'estat espanyol i les més parlades a Catalunya. També s'elaborarà un dossier didàctic per a les escoles per poder treballar el poema i l'obra de l'autor de Santanyí.
Una il·lustradora dels Alts del Golan
Per la seva part, l'artista que il·lustra el poema és enguany Shada Safadi, una artista que va néixer el 1982 a Majdal Shams, als Alts del Golan sirians ocupats. Safadi va estudiar pintura i gravat a l'Institut Adham Ismail de Damasc, i es va llicenciar en Belles Arts per la Universitat de la mateixa ciutat. La seva obra s'ha exposat no només a Síria sinó també a Palestina, Suècia, el Regne Unit i, recentment, al Museu d'Art Contemporani Metelkova, a Lujbljana (Eslovènia). Safadi viu i treballa a la seva ciutat natal i a Ramal·lah (Palestina). La seva creació per al Dia Mundial de la Poesia tracta sobre el desig de llibertat, la fragilitat del cos i les tensions que habiten a l'interior de cada persona.
