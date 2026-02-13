Escena
La Febrada de Navarcles proposa caminar el «Bon camí» per buscar la felicitat
La 37a edició de la farsa navarclina és escrita i dirigida per Jaume Costa i hi participen una 80 de veïns, amb 58 actors i 9 ballarines
S'estrena dissabte al teatre-auditori i se’n faran 4 funcions en dos caps de setmana
Els versos d’Antonio Machado diuen encertadament: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». És així que la 37a edició de la Febrada de Navarcles, la farsa de temàtica local que s’estrena per Sant Valentí, la festa major d’hivern, s’emmarca en un Camí de Sant Jaume en el qual conflueixen les històries de les moltes persones, d’arreu del món, que hi caminen. A més, en aquest Bon camí que ha escrit i dirigit Jaume Costa (Artés, 1956), cadascú a la seva manera hi busca la felicitat. Amb molt d’humor, això sí! Aquest veterà de l’escena teatral s’inspira en la seva pròpia experiència com a pelegrí «gens religiós» d’un Camí de Sant Jaume que té «molta màgia».
L’espectacle, amb cançons i balls integrats, s’estrenarà dissabte (19 h, teatre-auditori) amb gairebé exhaurides les 348 localitats disponibles. Se’n faran 4 funcions, entre aquest i el proper cap de setmana. El dia més fluix és el divendres 20 de febrer, perquè aquest dia és una novetat. El cas és que el dissabte 21 no hi ha funció perquè se celebrarà el Carnaval a Navarcles. També cal tenir en compte que les entrades es venen des d’una nova aplicació: Entrapolis.
37a FEBRADA: «BON CAMÍ»
Lloc: Teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Navarcles. Dia i hora: Dissabte, a les 19 h; diumenge, a les 18 h; divendres 20, a les 20 h; i diumenge 22, a les 18 h. Entrades: 8 euros. A la venda a entrapolis.com.
Jaume Costa té bon bagatge en la Febrada: ha escrit Com a casa no hi ha res (2005), ha escrit i dirigit el musical Estimat Agustí (2013), ha dirigit Cal Primmirat (2021), i ha fet doble tasca a Llamps i trons (2022), Jo de Navarles... tu de Sant Fruitós (2024) i ara a Bon camí. «Requereix molt esforç: són 8 mesos de feina», remarca qui també és al capdavant dels Pastorets des del 2007.
L’obra més multitudinària
A més, Bon camí serà probablement l’espectacle de la Febrada més participat des dels inicis amb el recordat Agustí Soler i Mas. Hi intervenen una vuitantena de navarlins i, a l’escenari, hi haurà 58 actors, tots amb alguna frase de text, i 9 ballarines. «És molta coordinació», destaca Costa. Però la Febrada és oberta a la participació de tothom: «i tothom hi ha de tenir un petit paper, encara que per a l’autor és un esforç. Ja es pensa en una obra gran, però per a 40 o 42 persones. 58 són moltes!».
Entre els actors, el més veterà és en Ventura Graells, de 84 anys, que porta tota la vida fent teatre a Navarcles: «és una persona entranyable i estimada, que sempre ha participat a la Febrada i ha sortit en incomptables obres». I el més jove és en Roger Piera, de 8 anys, que justament és nét de Jaume Costa. L’acompanyen altres 4 nens: la Júlia, la Lucía, la Laura i el Biel.
