Música

Manresa acull «la culminació» del «millor» projecte de Llibert Fortuny

La Golden Beat Band formada pel reconegut saxofonista i compositor actua aquest divendres 13 de febrer al teatre Kursaal amb una proposta «innovadora i potent» que combina jazz i electrònica

Llibert Fortuny, transformat en Golden, s’encarrega de liderar la Beat Band

Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Manresa

És un dels saxofonistes i compositors de jazz més destacats i reconeguts de Catalunya. Per això que Llibert Fortuny (Las Palmas de Gran Canària, 1977), amb arrels a Gósol i a Navàs, digui que el concert Beat Band XXS amb la Golden Beat Band, que aplega 22 artistes a l’escenari, és «el millor que he fet a la meva carrera» és dir molt.

Llibert Fortuny Golden Beat Band

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Manresa. Dia i hora: Avui, a les 20 h. Entrades: 18, 15 i 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

A més, afegeix que l’actuació d’avui al Kursaal de Manresa (20 h, Sala Gran) és «la culminació» d’un projecte, que combina jazz i electrònica, en el qual han treballat durant quatre anys amb els alumnes, ara companys de l’Associació Cromàtic. Per això gravaran el concert en vídeo i en àudio i el publicaran: «no sé encara en quin format». L’objectiu és que els «festivals grossos» s’animin a programar aquesta proposta innovadora i potent, però sinó quedarà «immortalitzada una feina brutal» en una actuació manresana que «ens fa molta il·lusió» perquè hi ha molts components de la Golden Beat Band amb arrels al territori: ell mateix, la trompetista Mireia Farrés, el percussionista Dan Arisa, la ballarina Nàdia Pesarrodona, el trompetista Joan Mominó i el trombonista Roger Jiménez. El gran somni: que el públic electrònic s’abraci a ballar la seva proposta.

Els intèrprets de la Golden Beat Band

Llibert Fortuny, composició, direcció i saxo; Sergio del Campo Adsuara, flauta; Oriol Escolano i Benach, Alex López Navarro, Mireia Farré Bosch i Joan Momino Vargas, trompetes; Jordi Llecha Vall i Enric Ramon Bausà, saxos tenors; Jose Antonio Guillem Domingo, saxo baríton; Pere Bono March, Laura Carol Franco, Arnau Pascual Montané, Roger Jiménez Vilalta, trombons; Francisco Suárez Casanova, piano; Gerard Cassola i Gusils, baix; Pau Gómez Carrasco, guitarra; Dan Arisa Dalmau, percussió; Gergo Borlai, bateria; Sandra Rodríguez López, cantant; Nadia Pesarrodona Rovira i Judith Altimiras del Castillo, ballarines

A Beat Band XXX totes les composicions són originals de Llibert Fortuny: «és un projecte reflexionat. He estat sempre molt crític amb mi mateix, i per mi és el millor projecte a nivell conceptual, de composicions, contramelodies...». Afirma que just per això s’ha d’enregistrar: «perquè la gent no es queda amb tot el que passa al concert, i n’hi ha que han vingut des del primer dia, a tots! És com una 5a de Mahler, que no ho pilles tot el primer cop».

La Llibert Fortuny Golden Beat Band ve d’actuar al 60è Festival de Jazz de Barcelona, al teatre-auditori de Sant Cugat, i ha estat també dos anys al Festival de Jazz d’Andorra. El projecte ha anat evolucionat des que va néixer al centre Cromàtic, que Llibert Fortuny va crear a Cerdanyola del Vallès «per revolucionar el jazz». El resultat dels alumnes «comencen a florir», amb becats com els saxofonistes manresans Aina López Pla (a Boston) i Pau Jorba (a Nova York) i el trompetista calderí Cesc Badia (a Basilea).

"La música d'autor és arriscada"

Tot va començar com una activitat de big band: un «laboratori» on els alumnes instrumentistes «poden fer coses que normalment en els seus projecte no s’atreveixen a fer». Coses que Llibert Fortuny, malgrat que darrerament està «enganxat a la responsabilitat» de la docència, està acostumat a fer: «jo sóc un músic de jazz i he volgut combinar el món de l’electrònica amb la part més orgànica. Toco el saxo i dirigeixo la big band, però també porto pedals amb els quals disparo música amb els peus, faig loops, i mentrestant els músics estan improvisant. Tenim codis, però a vegades no saben cap a on anirà el Llibert. És difícil que arrisquin així en les seves pròpies carreres. La música de veritat, la música d’autor és arriscada, però la gent valora anar a veure una proposta diferent». Una proposta que inclou noms com el bateria Gergo Borlai, «que ens dóna un plus a nivell internacional».

A més, el Beat Band XXS es planteja amb un alt nivell d’exigència sonora, de llums... «Som un Fórmula 1, tot i la nostra humil situació, altament deficitària», remarca Fortuny, que avisa al públic que es prepari per conèixer el Golden, un amic seu americà amb una tieta de Vic i una àvia andalusa.

