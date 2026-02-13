El Museu del Barroc obre portes a la ciutadania per celebrar el segon aniversari
L'equipament cultural programa diferents activitats per als propers dies, amb el dia de la Llum com a plat fort
Els qui encara no l'han vist i els qui volen repetir, els qui desitgen convidar algú i els qui volen fer ciutat en un dia assenyalat, ... tothom tindrà el dia de la Llum l'oportunitat de visitar el Museu del Barroc de Catalunya amb motiu del segon aniversari. L'equipament va obrir portes el febrer del 2024 i, des d'aleshores, ha dut a terme una política d'apropament al públic, tant el local com el forani i l'escolar, que l'ha convertit en un referent del sistema museístic català. Aquest proper 21 de febrer, el centre franquejarà l'entrada de 10 a 18 h, un dels plats forts de l'extens programa d'actes que tindran lloc entorn de l'efemèride.
Conferència musical
La primera activitat prevista se celebrarà demà dissabte, a les 18 h: Josep Borràs Roca pronunciarà la conferència "La consonància dels nous instruments de vent del barroc", en el marc del cicle "La música a la Catalunya del Barroc". La trobada, que tindrà lloc a la sala del claustre del Museu de Manresa (la part de l'edifici que no es dedica al barroc), anirà acompanyada de la interpretació musical en viu.
Aquesta serà la segona xerrada d'un cicle que va començar a finals de l'any passat i que es perllongarà fins al juny amb tres trobades més i una projecció cinematogràfica: "Els instruments de corda polsada al Barroc. La singularitat catalana i hispànica", amb Belisana Ruiz (18 h); "La viola de gamba a través del temps. Una mirada contemporània vers l'ideal sonor del barroc", amb Jordi Comellas (30 de maig); i "Passeig musical al Museu del Barroc de Catalunya", amb Oriol Pérez Treviño; el 24 de maig es passarà el film "Tots els matins del món", a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om.
La fotografia pren la paraula
La setmana vinent, en concret el dijous 19, a les 17.30 h, es procedirà a inaugurar l'exposició "La fotografia al museu. Compromís per a una col·lecció", que té la particularitat de presentar en societat el fons fotogràfic que la institució va crear fa trenta anys i, des d'aleshores, no ha parat de créixer.
La mostra es podrà visitar fins al 15 de març en els següents horaris: de dijous a dissabte, de 10 a 18 h; i els diumenges i festius, de 10 a 15 h. L'entrada és gratuïta.
Dos dies després, el 21 de febrer, el Museu del Barroc commemorarà dos anys de vida amb les portes obertes de 10 a 18 h que també s'estendran al Museu Petit del Museu de Manresa, una selecció d'obres i peces de l'equipament que, mentre les sales continuen tancades, es pot visitar en un espai de la planta baixa. Dins del mateix horari, estarà disponible l'activitat familiar "El cas Moreneta", i a les 17 h es podrà gaudir amb l'espectacle d'aniversari que interpretaran la cantant Berta Sala i el Cos de Dansa de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.
Activitats entorn de la fotografia
Després del dia de la Llum, es duran a terme diverses activitats vinculades a l'exposició de la col·lecció de fotografia del museu. La primera, el mateix cap de setmana, ja que el comissari de la mostra, Enric Casas Bardolet, farà una visita comentada (també en guiarà una altra el dissabte 14 de març a les 11 h). La participació és gratuïta, tot i que es recomana fer la inscripció al web museudemanresa.cat. El mateix que passa amb el taller de càmera minutera que impartirà Carme Santaeulària el dia 28 de febrer al matí (10.30 h).
Ja dins del març, el dijous 5 (18 h), Albert Vidal oferirà la xerrada "Passat i present de la fotografia analògica en blanc i negre".
D'altra banda, el diumenge 8 de març (11 h) es farà la visita "On són les dones al museu?", per explicar quin era el paper de les dones en el període històric del barroc. Tant aquesta activitat com la xerrada d'Albert Vidal són gratuïtes amb reserva prèvia.
