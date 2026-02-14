Chanel Terrero estrena cançó abans del seu retorn al Benidorm Fest
L'artista d'Olesa de Montserrat ha estrenat aquest divendres, 13 de febrer, 'Es tan fácil', el nou senzill del seu pròxim projecte musical
L'artista d'Olesa de Montserrat, Chanel Terrero, ha iniciat un nou capítol en la seva carrera professional. Aquest divendres, 13 de febrer, la cantant va publicar 'Es tan fácil', el nou senzill que avui a la nit interpretarà sobre l'escenari del Benidorm Fest, un plató que no visita des del seu triomf el 2022 com a escollida per a representar Espanya-aquell mateix any- al Festival d'Eurovisió.
Chanel estrena treball després que l'any passat abandonés el segell Sony Music Spain per a convertir-se en una artista independent. Arran d'aquesta decisió van arribar temes com Zakaza, Antillas o Matahari. I ara llança 'Es tan fácil', un senzill que, segons diu, "ha nascut des de la puresa, l'amor absolut, la llibertat i la diversió".
Artista convidada al Benidorm Fest
L'olesana actuarà a la gran final del Benidorm Fest aquest dissabte, 14 de febrer. La seva actuació no serà l'única especial de la nit. Les guanyadores de les edicions anteriors - Blanca Paloma, Nebulosa i Melody- també formaran part del cartell d'artistes convidades en una nit on, per primera vegada des de l'estrena del festival, el guanyador o guanyadora del certamen no representarà l'Estat a Eurovisió. El passat 16 de setembre, el Consell d’Administració de RTVE va aprovar la seva retirada del festival si es mantenia la participació d’Israel en la pròxima edició.
