L'Escola d'Art de Manresa i Santpedor Art i Creació: dos grups del Bages s’expressen a peu de carrer als Jardins de Llum
Les obres dels dos col·lectius reivindiquen la vivència comunitària, en un festival que potencia el teixit cultural i associatiu de Manresa i comarca
Té tot el sentit del món que una escola d’art participi en un festival d’art, però ja feia uns quants anys que la de Manresa s’havia absentat dels Jardins de Llum. De la mateixa manera, tornen a la convocatòria els integrants de Santpedor Art i Creació, un referent a la localitat bagenca amb dècada i mitja d’existència. Com aquests, altres col·lectius de la ciutat i l’entorn formen part del programa d’un festival que té una cura especial en potenciar el teixit cultural i associatiu autòcton.
Ser artistes i amfitrions alhora
«Tenim un espai com el pati interior que podia servir com a escenari dels Jardins de Llum», recorda Daniel Hernández, director de l’Escola d’Art de Manresa, que van pensar al centre: «és molt maco i desconegut i crèiem que s’esqueia molt bé al recorregut del festival». Però la proposta de formar part del projecte va fer un salt endavant quan «ens vam engrescar a ser nosaltres mateixos els creadors de l’obra que podíem exposar, i no limitar-nos a acollir el treball d’altres».
D’aquesta manera, un equip de professors liderat per la Carina Garrido va posar fil a l’agulla i el resultat és el "Jardí semàntic" amb el qual es titula «l’itinerari de peces fetes amb material reciclat que evoquen elements vegetals, com flors i plantes, un conjunt fet amb ampolles i garrafes d’aigua que es complementa amb les línies que pengen als arbres, com caixes de llum, i tot plegat genera una sensació envoltant».
La creació inclou textos que la llum ressalta i que parlen «dels sentiments dels alumnes, il·lusions i fracassos, angoixa, optimisme, ...», afegeix el principal responsable de l’equipament del carrer dels Infants.
La participació en els Jardins de Llum s’ha convertit en un projecte d’escola, amb el concurs en la creació del "Jardí semàntic" d’una setantena d’alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior de serigrafia, il·lustració i disseny gràfic. «Som un agent artístic de l’escena cultural i ens agrada participar en activitats de ciutat», conclou Hernández.
Un clàssic del festival
Santpedor Art i Creació va néixer de la bossa d’artistes que va impulsar l’Ajuntament de la localitat bagenca l’any 2010. «No som una associació d’artistes», matisa Joan Ferrer: «nosaltres treballem per projectes, de forma conjunta». I afegeix que el SAC va ser als Jardins de Llum des de la primera edició, excepte en les dues últimes. En l’any del retorn, el grup ocuparà la placeta del carrer d’en Botí amb la instal·lació "Així, just així, com ets".
«És un projecte d’intervenció en l’espai públic, que hem treballat amb canyes», apunta Ferrer: «són gotes, llàgrimes pintades de manera que la llum negra en destaca el perfil, penjades entre el balcó del forn de pa i la casa del davant». Una obra acompanyada de so i text que arrodoneix una creació que convida l’espectador a «passar per sota fent un circuit, amb els laterals més alçats que la part central».
Escrit amb un to poètic, el text «parla de la gota com un element individual que té sentit quan es troba amb l’altre». Segons Ferrer, «el redactat parla de l’alteritat, en un sentit simbòlic». I és que des del SAC hi ha sempre una voluntat d’intervenció de l’espai públic amb «compromís social», reivindica el responsable.
En els dos darrers anys, l’entitat ha exposat de forma regular a l’Ateneu Ca La Teia, però ara «estem un període d’impàs a l’espera de tenir un local més cèntric» i que «ens permeti una major flexibilitat a l’hora de disposar dels elements, com l’Espai 7 del Casino de Manresa».
