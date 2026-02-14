Llibert Fortuny converteix el Kursaal en una festa
El reconegut saxofonista presenta a Manresa amb la Golden Beat Band la culminació d’un projecte que fusiona el jazz amb la música electrònica pensada per a portar en grans festivals
El públic ballant dempeus. Aquest era el somni del saxofonista i compositor de jazz Llibert Fortuny (Las Palmas de Gran Canària, 1977), amb arrels a Gósol i a Navàs, abans de trepitjar l’escenari del Teatre Kursaal. I així és com va acabar divendres al vespre el concert Beat Band XXS amb la Golden Beat Band, que va aplegar 22 artistes a l’escenari, i que va regalar una hora i mitja de música jazz combinada amb electrònica que va fer vibrar el Kursaal.
El concert era la culminació d’un projecte en què han treballat durant quatre anys amb els seus alumnes, avui membres de l’Associació Cromàtic, i que els feia especial il·lusió presentar a Manresa, ciutat que senten «com a casa», ja que molts dels components de la banda tenen arrels al territori: el mateix Fortuny, la trompetista Mireia Farrés, el percussionista Dan Arisa, la ballarina Nàdia Pesarrodona, el trompetista Joan Mominó i el trombonista Roger Jiménez.
Tot i comptar amb l’avantatge de tocar en terreny conegut, la proposta era arriscada. Si algú esperava un concert de jazz tradicional, es va trobar amb una aposta que trencava esquemes i portava al límit dos pols en aparença oposats, a partir de temes creats pel mateix Fortuny i fusionats amb l’electrònica. Un joc a la recerca de noves sonoritats que no va deixar indiferent i que, més que per escoltar assegut, estava pensat per ballar i deixar-se endur pels sons electrònics i jazzístics. De fet, tot el concert es va enregistrar en àudio i vídeo amb la voluntat que l’actuació manresana serveixi de precedent perquè els grans festivals s’animin a programar aquesta proposta innovadora i potent.
Un dels grans atractius de la vetllada va ser també l’escenografia, amb efectes de llum i color que submergien l’espectador en una atmosfera pròpia d’un festival. A la sòlida posada en escena dels 22 artistes s’hi afegia la veu de Sandra Rodríguez López i la presència de les ballarines Nàdia Pesarrodona i Judith Altimiras, que acompanyaven els ritmes amb coreografies visuals i enèrgiques que van captivar des del primer moment.
Durant l’hora i mitja de concert, Fortuny va regalar diversos moments d’interacció amb el públic, jugant amb la seva veu per interpretar personatges còmics com el Golden, un amic americà amb una tieta de Vic i una àvia andalusa. Després de fer repetir sons a la platea i de guanyar-se la seva complicitat, va arribar la proposta més arriscada: «Fins ara heu estat un públic notable, però ara busquem l’excel·lència», va dir. I només va caldre insinuar-ho perquè el públic s’aixequés de les cadires i s’avingués a ballar la seva proposta.
