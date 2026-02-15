Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’art efímer fa brillar el centre històric de Manresa

El certamen de Jardins de Llum genera cues per veure la trentena d’instal·lacions concebudes per artistes de Manresa i comarca i d’arreu del país

Les millors imatges dels Jardins de Llum de Manresa 2026 / Mireia Arso

Laura Serrat

Manresa

Passejar per un bosc de bolets il·luminats al Parc de la Seu, travessar un túnel de llum en forma d’hexàgon o recórrer el carrer del Balç amb la claror tènue de la llum d’oli. Aquestes han estat algunes de les experiències que s’han pogut viure aquest cap de setmana en uns Jardins de Lum que han omplert el centre històric d’instal·lacions i obres d’art efímer. Les propostes han captivat nombrosos visitants, atrets per la possibilitat de redescobrir la ciutat sota una mirada nova i suggerent. Aquest diumenge a la tarda, es podien veure cues per accedir a algunes de les instal·lacions.

En aquesta edició, amb Albert Gusi (Castellbisbal, 1970) com a director artístic, s’hi han presentat 27 propostes concebudes tant per artistes de Manresa i comarca i d’arreu del país, amb una gran diversitat de formats i llenguatges. Algunes instal·lacions convidaven al passeig i a la introspecció, mentre que d’altres apel·laven a la participació del públic, amb experiències interactives i immersives.

TEMES

